Набралият скорост Реал Мадрид излиза за девета поредна победа

Испанският гранд Реал Мадрид посреща Селта в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът ще се играе на стадион "Сантиаго Бернабеу" на 21 ноември 2026 г. от 22:00 часа българско време.

Реал Мадрид се намира в превъзходно моментно състояние, след като спечели последните си осем мача във всички турнири. Преди международната пауза силната форма на тима бе затвърдена с убедителни победи, сред които 3:0 като гост на Валенсия и 3:0 срещу Расинг Сантандер в първенството, триумф с 2:1 срещу Барселона в Ел Класико, както и успехи в Шампионската лига над АЕК с 3:2 и РБ Лайпциг с 4:1.

В класирането на Ла Лига футболистите на Реал Мадрид заема втора позиция с актив от 30 точки след 12 изиграни кръга (10 победи и 2 загуби), като разполагат и с една от най-стабилните защити в шампионата със само 10 допуснати гола.

Селта заема 11-о място във временното класиране на испанското първенство с 13 точки от 12 мача. Балансът на тима от Виго включва 2 победи, 7 равенства и 3 поражения при голова разлика 10:10. Преди паузата за националните отбори съставът постигна нулево равенство срещу Леванте у дома, загуби с 0:3 от Райо Валекано и завърши 0:0 с Бетис.

В турнира Купа на краля Селта постигна категоричен успех с 5:0 срещу Унионистас де Саламанка. На европейската сцена обаче отборът се състезава в Лига Европа, където заема 27-о място с едва 3 точки от 4 изиграни срещи след скорошно поражение с 1:2 от Роял Юнион СЖ.

В исторически план двата тима са се изправяли един срещу друг 139 пъти, като Реал Мадрид има предимство с 83 победи срещу 35 за Селта и 21 равенства. В последните 10 регистрирани двубоя превъзходството на мадридчани също е изразено с 9 победи за Реал и само 1 за Селта.

Любопитен факт е, че единственият успех на Селта в тази поредица бе постигнат именно на "Сантиаго Бернабеу" през миналия сезон с 2:0 през декември 2025 г. В последния официален мач между двата тима през март 2026 г. Реал Мадрид взе реванш и триумфира с 2:1 във Виго.

В състава на домакините от Реал Мадрид извън строя остават Раул Асенсио, който се възстановява след операция на фрактура на крака, и Родриго поради контузия на кръстни връзки и менискус. Голямата добра новина е завръщането на Винисиус Жуниор след изтърпяно наказание. Очаква се на разположение да бъдат и Орелиен Чуамени, Бернардо Силва и Ферлан Менди.

При гостите от Селта двубоя пропускат контузените Борха Иглесиас и Мигел Роман. Под въпрос остават Карл Старфелт и Алваро Нуниес, който обаче вече поднови пълноценни тренировки с тима. В състава за мача се завръща Джоунс Ел Абделауи.

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Снимки: Gettyimages