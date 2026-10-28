Матеус: „Златната топка“ ще мотивира Хари Кейн да преподпише с Байерн

Спечелването на "Златната топка" ще помогне на нападателя Хари Кейн да се убеди, че трябва да удължи престоя си в състава на германския футболен шампион Байерн (Мюнхен), смята световният шампион с Бундестима и бивш капитан на баварците Лотар Матеус.

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Кейн се превърна в първия англичанин, който печели престижната индивидуална награда, след Майкъл Оуен през 2001 г. Капитанът на "Трите лъва" вкара 61 гола в 51 мача за баварците във всички турнири и помогна на отбора си да спечели дубъл в Германия.

"Ние сме много щастливи, че Хари Кейн е в Бундеслигата. Той е международен посланик на футбола. Може би е мечтал да спечели "Златната топка", но трябва да играеш за голям клуб като Байерн, за да го сториш. Той намери мястото си в Мюнхен и в правилния клуб с правилните съотборници", заяви Матеус. Самият той спечели наградата през 1990 година след спечелването на Световното първенство с Германия.

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"Може би той ще вземе бонус за наградата, но преди 36 години аз не получих нищо, но парите не са най-важни. Това е добър момент да подпише нов договор с Байерн. Отборът му помогна да спечели тази "Златна топка". Отношението между Хари Кейн и Байерн (Мюнхен) е перфектно и с всичко, което се случи през последните три години, мисля, че Хари ще подпише контракта за следващите две, три години", добави германецът.

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