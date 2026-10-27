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"Алианц Арена" и "Уембли" станаха златни в чест на Хари Кейн

  • 27 окт 2026 | 09:46
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Триумфът на Хари Кейн със "Златната топка" за 2026 година предизвика огромна радост и гордост сред феновете на Байерн (Мюнхен) и Англия. Нападателят стана първият англичанин с най-престижната индивидуална футболна награда от 25 години и първият играч на германския гранд от 45 години, който е удостоен с тази чест.

В чест на нападателя беше изписано името му върху фасадата на "Алианц Арена", която бе изцяло осветена в златисто. По повод триумфа на Кейн целият стадион смени традиционния си червен цвят с блестящо златно. Името „KANE“ пък бе проектирано с огромни букви върху външната конструкция на съоръжението.

Освен в Мюнхен, арката на емблематичния стадион „Уембли“ в Лондон също бе осветена в златно в чест на капитана на Англия, чието име отново бе изписано на фасадата като актуален носител на "Златната топка".

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