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Румениге: Кейн абсолютно заслужи “Златната топка“ не само заради невероятния си сезон, а защото е пример за подражание

  • 27 окт 2026 | 14:34
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Легендата на Байерн (Мюнхен) и член на Надзорния съвет на клуба Карл-Хайнц Румениге също изрази огромното си удоволствие от победата на Хари Кейн и не спести суперлативите си към англичанина, който снощи спечели „Златната топка“. Самият германец е двукратен носител на най-престижното индивидуално футболно отличие

Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн
Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

Хари Кейн е абсолютно заслужен носител на „Златната топка“. Не само защото имаше изключителен сезон, но и защото олицетворява нещо, което става все по-рядко срещано в спорта и в нашето общество: да бъде истински пример за подражание”, заяви пред “Абенд Цайтунг” Румениге, който преди триумфа бе последният играч на баварците, който е печелил наградата - в далечната 1981 г.

“Тази награда е и голям успех за ФК Байерн: Хари доказа, че дори в днешния футбол пътят към „Златната топка“ все още може да минава през ФК Байерн и Бундеслигата”, добави членът на Надзорния съвет.

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Снимки: Imago

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