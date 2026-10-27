Румениге: Кейн абсолютно заслужи “Златната топка“ не само заради невероятния си сезон, а защото е пример за подражание

Легендата на Байерн (Мюнхен) и член на Надзорния съвет на клуба Карл-Хайнц Румениге също изрази огромното си удоволствие от победата на Хари Кейн и не спести суперлативите си към англичанина, който снощи спечели „Златната топка“. Самият германец е двукратен носител на най-престижното индивидуално футболно отличие

Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

„Хари Кейн е абсолютно заслужен носител на „Златната топка“. Не само защото имаше изключителен сезон, но и защото олицетворява нещо, което става все по-рядко срещано в спорта и в нашето общество: да бъде истински пример за подражание”, заяви пред “Абенд Цайтунг” Румениге, който преди триумфа бе последният играч на баварците, който е печелил наградата - в далечната 1981 г.

Karl-Heinz Rummenigge: "Harry Kane is an absolutely deserving Ballon d'Or winner. Not only because he's had an outstanding season, but also because he embodies something that is becoming increasingly rare in sports and in our society: being a true role model. This award is also a major success for FC Bayern: Harry has proven that, even in today’s game, the road to the Ballon d'Or can still go through FC Bayern and the Bundesliga." [@_kochmaximilian] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2026

“Тази награда е и голям успех за ФК Байерн: Хари доказа, че дори в днешния футбол пътят към „Златната топка“ все още може да минава през ФК Байерн и Бундеслигата”, добави членът на Надзорния съвет.

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Снимки: Imago