Четвъртият кръг от Купата на Португалия донесе огромна драма и необичайна ситуация на терена, където грандът Порто премери сили с третодивизионния Униао Спорт Клуб Паредеш, а защитникът му Франсиско Моура си отбеляза автогол.
След като Порто поведе благодарение на попадението на Секо Фофана, Моура привлече вниманието към себе си с нелеп автогол. След противников удар и спасяване на неговия вратар, бранителят опита лековато да изчисти топката в ъглов удар, но действа толкова разсеяно, че я прати в собствената си мрежа. Той веднага се хвана за главата, падна на тревата и впоследствие се разплака в прегръдките на съотборника си Ин-Бом Хуанг.
Бившият футболист на Цървена звезда, към когото феновете пазят добри спомени, опита да го утеши.
Непосредствено след фаталната грешка Моура поиска смяна и напусна терена 13 минути по-късно. Редовното време на срещата завърши при резултат 1:1, което доведе до продължения. Тъй като и в двете допълнителни части от по 15 минути нямаше нови попадения, се стигна до изпълнение на дузпи.
В крайна сметка Порто успя да се класира напред след победа с 3:1 при дузпите, в основата на която бяха феноменалните намеси на вратаря Клаудио Рамос, спасил цели три изстрела от бялата точка.
Иначе Паредеш заема уверено първото място в група А на местната трета дивизия. От своя страна Порто, който защитава титлата си, се представя безупречно в Примейра с максималните 11 победи в първите 11 кръга.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google