Куриозен момент в Порто: Моура си вкара комичен автогол и се разплака

Четвъртият кръг от Купата на Португалия донесе огромна драма и необичайна ситуация на терена, където грандът Порто премери сили с третодивизионния Униао Спорт Клуб Паредеш, а защитникът му Франсиско Моура си отбеляза автогол.

Empata o USC Paredes numa infelicidade de Francisco Moura 🫨 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #USCParedes https://t.co/KqQQkxEPDq — sport tv (@sporttvportugal) November 20, 2026

След като Порто поведе благодарение на попадението на Секо Фофана, Моура привлече вниманието към себе си с нелеп автогол. След противников удар и спасяване на неговия вратар, бранителят опита лековато да изчисти топката в ъглов удар, но действа толкова разсеяно, че я прати в собствената си мрежа. Той веднага се хвана за главата, падна на тревата и впоследствие се разплака в прегръдките на съотборника си Ин-Бом Хуанг.



Бившият футболист на Цървена звезда, към когото феновете пазят добри спомени, опита да го утеши.

🇵🇹 Francisco Moura, bek FC Porto, mencetak gol bunuh diri yang tidak biasa saat menghadapi Paredes pada babak keempat Taça de Portugal, Jumat (20/11). Gol tersebut tercipta pada menit ke-57 dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Moura terlihat menangis setelah melakukan kesalahan tersebut, bahkan sempat meminta untuk diganti. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-70. Porto kemudian lolos setelah menang 3-1 melalui adu penalti. — Visca Garuda (@ViscaGaruda) November 21, 2026

Непосредствено след фаталната грешка Моура поиска смяна и напусна терена 13 минути по-късно. Редовното време на срещата завърши при резултат 1:1, което доведе до продължения. Тъй като и в двете допълнителни части от по 15 минути нямаше нови попадения, се стигна до изпълнение на дузпи.

В крайна сметка Порто успя да се класира напред след победа с 3:1 при дузпите, в основата на която бяха феноменалните намеси на вратаря Клаудио Рамос, спасил цели три изстрела от бялата точка.

Иначе Паредеш заема уверено първото място в група А на местната трета дивизия. От своя страна Порто, който защитава титлата си, се представя безупречно в Примейра с максималните 11 победи в първите 11 кръга.

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