Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн отпразнува подобаващо спечелването на най-ценното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“, като събра най-близките си хора в един от най-ексклузивните нощни клубове в Лондон.
33-годишният нападател пребори жестоката конкуренция на Килиан Мбапе и Ламин Ямал, за да бъде коронясан за най-добър футболист в света по време на бляскава церемония в театър „Паладиум“. С този успех звездата на Байерн Мюнхен стана първият англичанин с приза от Майкъл Оуен през 2001 година насам.
След края на официалното събитие голмайсторът се отправи към луксозния клуб „Сирк Льо Соар“ в квартал Сохо, държейки гордо спечеления трофей. В заведението Кейн бе посрещнат с фойерверки, шампанско и бурни аплодисменти, като не пропусна да вдигне наздравица в знак на благодарност.
Към празненството на Кейн се присъединиха съпругата му Кейт и брат му Чарли. На дансинга бяха забелязани и бившите му съотборници от Тотнъм – Ерик Дайър, Бен Дейвис и Мат Дохърти, както и настоящият номер десет на „шпорите“ Джеймс Мадисън. Впечатление направи и часовникът на голмайстора – уникален модел на „Ролекс“ на стойност един милион паунда.
Сред присъстващите на тържеството бе и 57-годишният Тим Шерууд, който видимо се наслаждаваше на успеха на своя бивш възпитаник. След паметната вечер Кейн публикува и кратко послание в социалните мрежи: „Работи здраво в тишина. Нека успехът бъде твоят шум.“
Въпреки бурната празнична нощ във вторник сутринта Кейн даде интервю за „Скай Спортс“, държейки ценния трофей в ръце:
„Звучи невероятно, но и прекрасно! Каква специална нощ, усещането е феноменално. Все още се опитвам да осъзная напълно какво се случи. Чувството е наистина като в сън. Когато чух името си, емоциите бяха огромни – облекчение, радост, щастие и вълнение. Чакането беше доста изнервящо, затова моментът, в който напрежението спадна и го споделих с всички в залата, беше неповторим.“
Поздравление към нападателя отправи и британският престолонаследник принц Уилям:
„Огромни поздравления за Хари Кейн за спечелването на „Златната топка“. Това е фантастично постижение и напълно заслужено признание. Брилянтен капитан, забележителен футболист и човек, който подари толкова много незабравими мигове на футболните фенове по целия свят.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google