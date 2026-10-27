Носителят на "Златната топка" Хари Кейн отпразнува историческия си триумф в елитен лондонски клуб

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн отпразнува подобаващо спечелването на най-ценното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“, като събра най-близките си хора в един от най-ексклузивните нощни клубове в Лондон.

33-годишният нападател пребори жестоката конкуренция на Килиан Мбапе и Ламин Ямал, за да бъде коронясан за най-добър футболист в света по време на бляскава церемония в театър „Паладиум“. С този успех звездата на Байерн Мюнхен стана първият англичанин с приза от Майкъл Оуен през 2001 година насам.

След края на официалното събитие голмайсторът се отправи към луксозния клуб „Сирк Льо Соар“ в квартал Сохо, държейки гордо спечеления трофей. В заведението Кейн бе посрещнат с фойерверки, шампанско и бурни аплодисменти, като не пропусна да вдигне наздравица в знак на благодарност.

Harry Kane went straight to the club to celebrate his Ballon d’Or win… see the bottles they brought out for him 😂🔥 https://t.co/qGCMseCXNB — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) October 27, 2026

Към празненството на Кейн се присъединиха съпругата му Кейт и брат му Чарли. На дансинга бяха забелязани и бившите му съотборници от Тотнъм – Ерик Дайър, Бен Дейвис и Мат Дохърти, както и настоящият номер десет на „шпорите“ Джеймс Мадисън. Впечатление направи и часовникът на голмайстора – уникален модел на „Ролекс“ на стойност един милион паунда.

Сред присъстващите на тържеството бе и 57-годишният Тим Шерууд, който видимо се наслаждаваше на успеха на своя бивш възпитаник. След паметната вечер Кейн публикува и кратко послание в социалните мрежи: „Работи здраво в тишина. Нека успехът бъде твоят шум.“

Harry Kane went straight to the club to celebrate his Ballon d'Or win 😅🍾 https://t.co/V2c9qZJLMq — GiveMeSport (@GiveMeSport) October 27, 2026

Въпреки бурната празнична нощ във вторник сутринта Кейн даде интервю за „Скай Спортс“, държейки ценния трофей в ръце:

„Звучи невероятно, но и прекрасно! Каква специална нощ, усещането е феноменално. Все още се опитвам да осъзная напълно какво се случи. Чувството е наистина като в сън. Когато чух името си, емоциите бяха огромни – облекчение, радост, щастие и вълнение. Чакането беше доста изнервящо, затова моментът, в който напрежението спадна и го споделих с всички в залата, беше неповторим.“

Поздравление към нападателя отправи и британският престолонаследник принц Уилям:

„Огромни поздравления за Хари Кейн за спечелването на „Златната топка“. Това е фантастично постижение и напълно заслужено признание. Брилянтен капитан, забележителен футболист и човек, който подари толкова много незабравими мигове на футболните фенове по целия свят.“

🥳🤍Tottenham Hotspur defender Ben Davies was joined by former player Eric Dier in addition to ex-coach and midfielder Tim Sherwood, who attended Harry Kane’s afterparty, to celebrate the Spurs legend Harry Kane winning the #BallonDor #THFC| #COYS| #TOTTENHAM | #SPURS | #KANE https://t.co/TSU5W4J1hu — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) October 27, 2026

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