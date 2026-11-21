Над 100 милиона само за мениджъри след сър Алекс

Манчестър Юнайтед изтегли нов заем от 10 милиона паунда само три дни след като потвърди назначаването на Маурисио Почетино за нов старши треньор на отбора.

Ман Юнайтед обяви финансови загуби за предишното тримесечие

В разширен отчет до фондовата борса, публикуван заедно с финансовите резултати за първото тримесечие, които бяха оповестени в четвъртък, от Манчестър Юнайтед съобщиха, че ще трябва да платят обезщетение в размер на 7,5 милиона паунда на Американската футболна федерация, за да привлекат аржентинския специалист.

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На 13 ноември Юнайтед обяви, че Почетино е постигнал споразумение за договор за две години и половина. Три дни по-късно, на 16 ноември, клубът изтегли заем от 10 милиона паунда. Това е един от трите заема, потвърдени след отчетната дата 30 септември, с което общата сума на задълженията по револвиращата кредитна линия на клуба достига 240 милиона паунда.

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Обезщетението за освобождаването на Почетино от договора му с националния отбор на САЩ увеличава общите разходи на Манчестър Юнайтед за назначаване и освобождаване на треньори след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън през 2013 г. до 95 милиона паунда. Очаква се обаче тази сума да надхвърли 100 милиона паунда, след като бъдат добавени разходите за привличането на треньорския щаб на Почетино и обезщетението за уволнението на Майкъл Карик. Това е обобщението на ситуацията от bbc.com.

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Карик беше освободен миналата седмица, когато клубът се намираше в зоната на изпадащите и преживяваше най-слабия си старт на сезон от 40 години насам. Бившият полузащитник подписа двугодишен договор едва през лятото след успешен шестмесечен период като временен наставник през предходния сезон.

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Почетино е деветият постоянен мениджър на Манчестър Юнайтед след ерата на Фъргюсън, като в тази бройка влиза и Ралф Рангник, назначен през ноември 2021 г. Клубът е сменял мениджъра си по средата на всеки от последните три сезона. От Манчестър Юнайтед също така потвърдиха, че са похарчили 5,7 милиона паунда за придобиване или удължаване на регистрациите на „определени футболисти и членове на треньорския щаб“.

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Финансовият отчет разкрива още, че клубът има неизплатени задължения по трансфери на стойност 417 милиона паунда, от които 181 милиона са дължими след повече от една година. В четвъртък от Манчестър Юнайтед съобщиха също, че значителният дълг на клуба в размер на 750 милиона долара се равнява на 577,4 милиона паунда по обменния курс към 30 септември.

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Снимки: Gettyimages