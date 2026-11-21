Шампион на Англия се раздели със спонсора си заради порнозвезда

Лестър Сити и спонсорът на фланелките на клуба BC.Game постигнаха взаимно споразумение за прекратяване на договора помежду си. Ръководството на Лестър проведе разговори с компанията за криптовалутни хазартни игри, която е основен спонсор на екипите на отбора от 2024 г. по многомилионен договор, след като стана ясно, че BC.Game е привлякла порнозвезда за свой посланик.

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Въпреки че назначаването на Ева Елфи, която освен със съдържание за възрастни се занимава и със стрийминг на електронни спортове и онлайн игри, няма пряка връзка с партньорството с Лестър, клубът изрази пред BC.Game притесненията си относно последиците от продължаването на сътрудничеството между двете страни. На привържениците, които са закупили фланелка от настоящия сезон с логото на BC.Game на лицевата страна на или след 21 октомври, се предлага възможност за възстановяване на сумата или замяна на артикула.

„Футболен клуб Лестър Сити и BC.GAME постигнаха взаимно споразумение за прекратяване на търговското си партньорство с незабавен ефект“, се казва в официално изявление на клуба. „Решението е резултат от конструктивни разговори между двете страни през последните дни, по време на които установихме, че имаме различни търговски приоритети за бъдещето. Бихме искали да благодарим на BC.GAME за подкрепата през двете години и половина на сътрудничество с Лестър Сити, както и за конструктивния подход при постигането на това споразумение.“

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Снимки: Imago