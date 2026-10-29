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"Златната топка" ще излезе много скъпо на Хари Кейн

  • 29 окт 2026 | 15:04
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Хари Кейн обеща да подари специални подаръци на съотборниците си в Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия след спечелването на „Златната топка“. Нападателят получи най-престижното индивидуално отличие във футбола, след като през изминалия сезон отбеляза общо 73 гола за клубния си тим и представителния състав на страната. Някои от съотборниците му вече са му дали идеи какво искат да получат.

Байерн напълни мрежата на втородивизионен отбор и без Кейн
Байерн напълни мрежата на втородивизионен отбор и без Кейн

„Някои от момчетата поискаха часовници или нещо подобно, така че ще трябва да измисля нещо хубаво за тях – както в Байерн, така и в националния отбор на Англия. Ще помисля по въпроса и ще се погрижа всеки да получи хубав подарък“, заяви Кейн пред германското издание „Билд“.Английският нападател привлече вниманието и с часовника, който носеше на церемонията в Лондон. Става дума за изключително рядък модел Rolex Daytona, чиято стойност според публикацията се доближава до един милион паунда. Кейн спечели „Златната топка“, изпреварвайки Килиан Мбапе от Реал Мадрид и Ламин Ямал от Барселона, и стана първият англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г.

Матеус: „Златната топка“ ще мотивира Хари Кейн да преподпише с Байерн
Матеус: „Златната топка“ ще мотивира Хари Кейн да преподпише с Байерн

Кейн коментира и възможността да получи рицарско звание заради постиженията си. „Със сигурност не бих отказал. Наистина бих го оценил. Ако се случи, ще бъде невероятно и ще се гордея изключително много, но не искам да се увличам прекалено още сега“, заяви нападателят. Той призна, че обръщението „сър Хари Кейн“ звучи добре, макар да му се струва странно да бъде наричан така. На 12 ноември капитанът на Англия се очаква да представи трофея пред феновете на „Уембли“ преди двубоя с Хърватия.

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Снимки: Gettyimages

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