Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас

Андреа Кими Антонели спечели своята първа квалификация като световен шампион във Формула 1, но няма да може да стартира от полпозишъна в надпреварата за Гран При на Лас Вегас заради наказание.

KIMI ANTONELLI GOES QUICKEST IN QUALIFYING!! 🎰 #F1 #LasVegasGP https://t.co/O5pHluaDNz — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Италианецът беше най-добре пласиран в края на третата фаза на квалификацията, за да получи оптимална въздушна струя на дългите прави в третия сектор. Това се оказа ключово, като с време от 1:33.893 Антонели изпревари с 0.258 секунди двукратния победител в Града на греха Макс Верстапен, който ще стартира първи.

MAX VERSTAPPEN WILL START FROM POLE POSITION FOR THE LAS VEGAS GRAND PRIX 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/kqinaRkyqo — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

До нидерландеца на първата редица ще застане победителя в Лас Вегас от 2024 година Джордж Ръсел, а зад тях от втория ред ще потеглят Ландо Норис и Исак Хаджар. Арвид Линдблад ще прави компания на Антонели на третата редица, а топ 10 в квалификацията допълниха Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Пиер Гасли и Франко Колапинто. Пиастри обаче ще бъде преместен с 10 места назад и ще стартира 17-ти в Града на греха.

Голямата изненада в края на втората фаза беше двойна елиминация на Ферари, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън се класираха 11-ти и 12-ти. Леклер завърши на 0.111 зад световния шампион Антонели в битката за последното място в топ 10, а на още 0.056 зад него остана и съотборникът му Хамилтън. Това е първият случай от Гран При на Канада през 2024 година, в който нито един от пилотите на Ферари не се класира за заключителната част на квалификацията.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌ Both Ferraris out 😖 11: Leclerc 12: Hamilton 13: Hulkenberg 14: Sainz 15: Bortoleto 16: Albon #F1 #LasVegasGP https://t.co/ji9Yd01jWK — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Заедно с тях елиминирани след вторите 15 минути на битката за полпозишъна бяха Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнц, Габриел Бортолето и Алекс Албон. От тях Сайнц ще бъде преместен с десет места назад заради използването на допълнително турбо този уикенд.

Общо петима пилоти с наказания за Гран При на Лас Вегас

Въпреки че беше изтеглен от съотборника си Оливър Беарман, Рафаел Камара не успя да се класира за втората фаза на квалификацията, след като в края на първата завърши на 0.071 зад сънародника си Бортолето в спора за 16-то място. Така Камара остана 17-ти, а заедно с него елиминирани бяха още Серхио Перес, Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Валтери Ботас и Беарман, който реално не направи конкурентна обиколка.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ 17: Camara 18: Perez 19: Alonso 📸 20: Stroll 21: Bottas 22: Bearman #F1 #LasVegasGP https://t.co/784Z2GTxuX — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Причината за това е фактът, че британският състезател на Хаас така или иначе щеше да стартира от дъното, защото и той е сред наказаните пилоти. Санкция има и Строл, който ще потегли зад Ботас и Сайнц.

Състезанието за Гран При на Лас Вегас, 21-ви кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 6:00 часа сутринта българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago