Андреа Кими Антонели спечели своята първа квалификация като световен шампион във Формула 1, но няма да може да стартира от полпозишъна в надпреварата за Гран При на Лас Вегас заради наказание.
Италианецът беше най-добре пласиран в края на третата фаза на квалификацията, за да получи оптимална въздушна струя на дългите прави в третия сектор. Това се оказа ключово, като с време от 1:33.893 Антонели изпревари с 0.258 секунди двукратния победител в Града на греха Макс Верстапен, който ще стартира първи.
До нидерландеца на първата редица ще застане победителя в Лас Вегас от 2024 година Джордж Ръсел, а зад тях от втория ред ще потеглят Ландо Норис и Исак Хаджар. Арвид Линдблад ще прави компания на Антонели на третата редица, а топ 10 в квалификацията допълниха Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Пиер Гасли и Франко Колапинто. Пиастри обаче ще бъде преместен с 10 места назад и ще стартира 17-ти в Града на греха.
Голямата изненада в края на втората фаза беше двойна елиминация на Ферари, след като Шарл Леклер и Люис Хамилтън се класираха 11-ти и 12-ти. Леклер завърши на 0.111 зад световния шампион Антонели в битката за последното място в топ 10, а на още 0.056 зад него остана и съотборникът му Хамилтън. Това е първият случай от Гран При на Канада през 2024 година, в който нито един от пилотите на Ферари не се класира за заключителната част на квалификацията.
Заедно с тях елиминирани след вторите 15 минути на битката за полпозишъна бяха Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнц, Габриел Бортолето и Алекс Албон. От тях Сайнц ще бъде преместен с десет места назад заради използването на допълнително турбо този уикенд.
Общо петима пилоти с наказания за Гран При на Лас Вегас
Въпреки че беше изтеглен от съотборника си Оливър Беарман, Рафаел Камара не успя да се класира за втората фаза на квалификацията, след като в края на първата завърши на 0.071 зад сънародника си Бортолето в спора за 16-то място. Така Камара остана 17-ти, а заедно с него елиминирани бяха още Серхио Перес, Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Валтери Ботас и Беарман, който реално не направи конкурентна обиколка.
Причината за това е фактът, че британският състезател на Хаас така или иначе щеше да стартира от дъното, защото и той е сред наказаните пилоти. Санкция има и Строл, който ще потегли зад Ботас и Сайнц.
Състезанието за Гран При на Лас Вегас, 21-ви кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 6:00 часа сутринта българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago