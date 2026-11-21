Ница ще опита да спре устрема на Пари Сен Жермен

Вълнуващ двубой предстои в френската Лига 1, където Ница посреща лидера Пари Сен Жермен в среща от 11-ия кръг на първенството. Мачът ще се изиграе на стадион "Алианц Ривиера" в Ница с начален час 18:15 в събота, 21 ноември 2026 година.

Възпитаниците на Оливие Панталони се намират на 6-о място в класирането с актив от 17 точки след първите 10 кръга (5 победи, 2 равенства и 3 загуби при голова разлика 15:12). Ница се намира в отлична позитивна серия, след като спечели последните си три мача в първенството преди паузата за националните отбори. "Орлетата" надиграха Страсбург у дома с 2:1, след което постигнаха последователни успехи като гост срещу Брест (2:1) и Анже (2:0). Единственото им поражение в последните пет шампионатни двубоя бе при гостуването на Лион с 1:2.

Пари Сен Жермен оглавява подреждането в Лига 1 с 23 точки (7 победи, 2 равенства и 1 загуба, голова разлика 22:10). Воденият от Луис Енрике тим е във внушителна серия във всички турнири. Преди международната пауза парижани записаха победа с 1:0 у дома срещу Троа в първенството, разгромиха Виляреал с 6:0 като гост в Шампионската лига, надиграха Льо Авър с 5:1, свалиха Лион у дома с 2:0 и надделяха над Барселона с 4:2 в европейския турнир.

В последните 10 преки двубоя между двата тима предимството е на страната на Пари Сен Жермен. Столичани са постигнали 6 победи, Ница има 3 успеха, а един мач е завършил наравно. В последните два сблъсъка ПСЖ записа победи - 4:0 като гост на "Алианц Ривиера" през март 2026 г. и 1:0 у дома на "Парк де Пренс" през ноември 2025 г. Преди това Ница бе стигнал до победа с 3:1 в Париж през април 2025 г. и бе измъкнал равенство 1:1 у дома през октомври 2024 г.

Домакините от Ница имат сериозни проблеми в защита. Мохамед Абделмонем отпада от сметките поради разтежение на подколенното сухожилие. С контузии са още Мойс Бомбито, Антоан Менди и Лоран Абержел.

В състава на ПСЖ с различни контузии са Маркиньос, Нуно Мендеш, Усман Дембеле, Магнес Аклиуш, Дезире Дуе и Дро Фернандес, а Хвича Кварацхелия продължава да е дълготрайно отсъстващ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google