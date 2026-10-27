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Тиери Анри: Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек

  • 27 окт 2026 | 03:31
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Хари Кейн получи своята първа "Златна топка" в кариерата си, като това се случи по време на юбилейната 70-а церемония на най-престижните футболни награди. Водещ на събитието в Лондон пък бе ексзвездата на Арсенал Тиери Анри, който при връчването на статуетката не зададе веднага въпрос към най-новия носител на бляскавото отличие, а сподели мнението си след прочувствената реч, която Кейн изнесе.

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

"Искам да ви кажа нещо. Нещо да кажа за Хари Кейн – Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек, който работи здраво, за да постигне това, което иска да постигне. Така че поздравления, ти наистина заслужаваш тази награда", отбеляза Анри.

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