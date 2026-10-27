Тиери Анри: Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек

Хари Кейн получи своята първа "Златна топка" в кариерата си, като това се случи по време на юбилейната 70-а церемония на най-престижните футболни награди. Водещ на събитието в Лондон пък бе ексзвездата на Арсенал Тиери Анри, който при връчването на статуетката не зададе веднага въпрос към най-новия носител на бляскавото отличие, а сподели мнението си след прочувствената реч, която Кейн изнесе.

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

"Искам да ви кажа нещо. Нещо да кажа за Хари Кейн – Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек, който работи здраво, за да постигне това, което иска да постигне. Така че поздравления, ти наистина заслужаваш тази награда", отбеляза Анри.

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