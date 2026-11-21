Варна приковава вниманието върху себе си

Вълнението във Варна достига своята връхна точка, тъй като днес стадион "Спартак" ще бъде арена на поредното издание на дербито между Спартак (Варна) и Черно море. Срещата от 15-ия кръг на efbet Лига противопоставя двата отбора в оспорван момент от сезона, като главен рефер на двубоя ще бъде Мартин Великов.

Спартак (Варна) заема 7-о място във временното класиране с актив от 16 точки след 14 изиграни мача (4 победи, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 15:25). В последния си двубой от първенството тимът постигна драматичен успех у дома срещу Арда (Кърджали) с 3:2, но преди това претърпя тежко поражение от ЦСКА 1948 с 1:6 и отстъпи на Дунав (Русе) с 0:2.

Черно море се намира на 9-а позиция с 13 точки от 14 срещи (3 победи, 4 равенства и 7 поражения при голова разлика 14:22). Водените от Илиан Илиев футболисти се намират в добра поредица в първенството, записвайки равенство 0:0 срещу Славия в последния кръг и победи над Ботев (Враца) с 1:0 и Септември (София) с 2:0.

В последните 5 официални мача между двата състава Черно море има 2 победи, Спартак (Варна) е записал 1 успех, а 2 срещи са завършили наравно. В най-скорошния двубой от втори кръг на настоящия сезон Спартак (Варна) постигна убедителна победа с 0:3 като гост на стадион "Тича". Преди това, през февруари 2026 година, двата тима завършиха при 0:0, а през август 2025 година Черно море спечели гостуването си на стадион "Спартак" с 1:3.

За домакините, водени от Даниел Моралес, с контузии са Едсон Силва, Ахмед Ахмедов и Анхел Гомес. Очаква се в предни позиции да стартират Бубакар Хане, Антон Иванов и Чидера Окох, а на вратата да бъде опитният Пламен Илиев.

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В състава на Черно море с травма е Александър Колев. Треньорът Илиан Илиев вероятно ще разчита в атака на Георги Лазаров, Селсо Сидни и Мигел Барандаш, подпомагани в средата на терена от капитана Васил Панайотов, Давид Телеш и Идрис Бунас.

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