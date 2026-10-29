Кейн и Олисе играха шах с най-известния треньор ютубър

Международният майстор Леви Розман, по-известен като GothamChess, посети базата на Байерн Мюнхен, където игра шахмат със звездите Хари Кейн и Майкъл Олисе. Срещата се състоя само два дни след като Кейн спечели „Златната топка“ на церемония в Лондон.

В четвъртък Байерн публикува девет снимки от посещението пред своите 46 милиона последователи в Instagram и 3,7 милиона в социалната мрежа X, приветствайки една от най-големите звезди в света на шахмата.

Розман отговори в коментарите: „За мен беше чест и удоволствие! Благодаря за поканата! Очаквайте скоро видео.“

Феновете не трябваше да чакат дълго. Още в четвъртък Розман публикува видео от партията си с футболната суперзвезда, която току-що беше спечелила най-голямото индивидуално отличие в кариерата си.

„Моментът просто е невероятен“, заяви той, визирайки триумфа на Кейн със „Златната топка“. „Хари Кейн е един от най-добрите шахматисти сред професионалните спортисти в света.“

Във видеото Розман направи и анализ на партията си срещу Кейн, която приключи едва когато нападателят загуби по време на 27-ия ход.

„Той е изключително добър играч. Честно казано, смятам, че е много впечатляващо как успява да играе с толкова силно позиционно разбиране“, коментира шахматният майстор. „Игра изключително точно!“, каза Розман на Кейн след партията. „Ако не знаех колко си добър, вероятно щях да предположа, че имаш рейтинг около 2000.“

Посещението сложи край на няколко незабравими дни за Кейн, който спечели „Златната топка“ за 2026 г. на церемонията в Лондон на 26 октомври. 33-годишният капитан на английския национален отбор се превърна в първия англичанин, спечелил отличието след Майкъл Оуен през 2001 г., като изпревари Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

Кейн получи наградата, след като отбеляза впечатляващите 73 гола за клубния и националния си отбор през сезон 2025/26.

В интервю за GQ през 2024 г. Кейн разкри, че интересът му към шахмата се е зародил благодарение на хитовия сериал на Netflix „Дамски гамбит“ (The Queen's Gambit). „Откакто излезе сериалът, започнах да уча шахмат и в момента имам рейтинг около 1200 в 10-минутните партии в Chess.com. Мисля, че това е добре, сравнително прилично ниво!“, заяви Кейн.

Съотборникът му в Байерн Майкъл Олисе, който завърши на девето място в гласуването за "Златната топка", също многократно е говорил за интереса си към шахмата. Това започна, след като той се появи във видео заедно със своя приятел и бивш съотборник в Кристъл Палас Еберечи Езе. Настоящата звезда на Арсенал спечели шестото издание на шахматния турнир PogChamps.

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