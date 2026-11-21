Кошмар за Байерн с контузията на Хари Кейн

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн ще бъде извън игра „през следващите няколко месеца“, след като получи разкъсване на връзки в левия глезен при равенството 1:1 на Байерн (Мюнхен) срещу Кьолн в Бундеслигата в петък.

🚨 BREAKING: Harry Kane has suffered a syndesmosis ligament tear in his left ankle during Bayern Munich’s clash against 1. FC Köln tonight. FC Bayern have confirmed the injury following medical examinations, with the 33-year-old striker expected to be out of action for the next few months. A huge blow for Bayern. Wishing Harry a speedy recovery! ❤️🙏 🥹 https://t.co/eOnOgSoKJw — The Final Whistle (@Rufus_45) November 20, 2026

Нападателят, който миналия месец спечели „Златната топка“ за най-добър футболист в света, беше принудително заменен още в 20-ата минута след сблъсък със защитника Жоел Шмид. 33-годишният футболист първоначално опита да продължи участието си в срещата, но впоследствие напусна терена накуцвайки и беше заменен от Том Бишоф.

Harry Kane sustained a syndesmosis ligament tear in his left ankle during this evening’s home match against 1. FC Köln. This was confirmed by an examination carried out by FC Bayern’s medical department. The 33 year-old will be sidelined for the next few months. Get well soon, Harry! ❤️ — FC Bayern (@FCBayernEN) November 20, 2026

В официално съобщение Байерн обяви, че Кейн е получил „разкъсване на синдесмозната връзка на левия глезен“ и поради тази причина ще отсъства от терените през следващите няколко месеца.

В момента на контузията Байерн изоставаше в резултата след попадение на английския младежки национал Майки Мур, който играе в Кьолн под наем от Тотнъм. Баварците впоследствие изравниха чрез Натаниел Браун в първия мач на Венсан Компани след отсъствие от пет срещи. Белгийският треньор беше извън строя, след като му беше поставена диагноза менингеално дразнене – възпаление на защитната обвивка, която обгръща главния и гръбначния мозък.

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Контузията на Кейн идва в същия ден, в който Англия научи, че ще се изправи срещу Норвегия на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Двата двубоя са насрочени за 27 и 30 март.

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По-рано този месец нападателят се разписа при победите на Англия срещу Хърватия и Испания, с които помогна на националния отбор да завърши на първо място в групата си в Лигата на нациите. Освен това Кейн подобри рекорда за най-много мачове с екипа на мъжкия национален отбор на страната.

През настоящия сезон Кейн има четири гола и осем асистенции в десет мача от Бундеслигата, както и четири попадения и три голови подавания в четири срещи от Шампионската лига. След трансфера си от Тотнъм в Байерн през август 2023 г. Кейн сравнително рядко е отсъствал заради контузии, но в кариерата си има история на проблеми с глезените.

През март 2024 г. той контузи левия си глезен по време на мач за Байерн непосредствено преди паузата за националните отбори и пропусна приятелските срещи на Англия срещу Бразилия и Белгия.

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Докато играеше за Тотнъм, нападателят претърпя две сериозни контузии през втората половина на сезон 2018/19. Първо пропусна седем мача заради увредени връзки на левия глезен, а впоследствие остана извън игра за още девет срещи вследствие на травма на страничните връзки.

През сезон 2017/18 Кейн отсъства един месец заради подобна контузия на десния глезен, а през кампанията 2016/17 претърпя две отделни травми, които го извадиха от игра съответно за шест и четири седмици.

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Снимки: Imago