Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн ще бъде извън игра „през следващите няколко месеца“, след като получи разкъсване на връзки в левия глезен при равенството 1:1 на Байерн (Мюнхен) срещу Кьолн в Бундеслигата в петък.
Нападателят, който миналия месец спечели „Златната топка“ за най-добър футболист в света, беше принудително заменен още в 20-ата минута след сблъсък със защитника Жоел Шмид. 33-годишният футболист първоначално опита да продължи участието си в срещата, но впоследствие напусна терена накуцвайки и беше заменен от Том Бишоф.
В официално съобщение Байерн обяви, че Кейн е получил „разкъсване на синдесмозната връзка на левия глезен“ и поради тази причина ще отсъства от терените през следващите няколко месеца.
В момента на контузията Байерн изоставаше в резултата след попадение на английския младежки национал Майки Мур, който играе в Кьолн под наем от Тотнъм. Баварците впоследствие изравниха чрез Натаниел Браун в първия мач на Венсан Компани след отсъствие от пет срещи. Белгийският треньор беше извън строя, след като му беше поставена диагноза менингеално дразнене – възпаление на защитната обвивка, която обгръща главния и гръбначния мозък.
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Контузията на Кейн идва в същия ден, в който Англия научи, че ще се изправи срещу Норвегия на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Двата двубоя са насрочени за 27 и 30 март.
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По-рано този месец нападателят се разписа при победите на Англия срещу Хърватия и Испания, с които помогна на националния отбор да завърши на първо място в групата си в Лигата на нациите. Освен това Кейн подобри рекорда за най-много мачове с екипа на мъжкия национален отбор на страната.
През настоящия сезон Кейн има четири гола и осем асистенции в десет мача от Бундеслигата, както и четири попадения и три голови подавания в четири срещи от Шампионската лига. След трансфера си от Тотнъм в Байерн през август 2023 г. Кейн сравнително рядко е отсъствал заради контузии, но в кариерата си има история на проблеми с глезените.
През март 2024 г. той контузи левия си глезен по време на мач за Байерн непосредствено преди паузата за националните отбори и пропусна приятелските срещи на Англия срещу Бразилия и Белгия.
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Докато играеше за Тотнъм, нападателят претърпя две сериозни контузии през втората половина на сезон 2018/19. Първо пропусна седем мача заради увредени връзки на левия глезен, а впоследствие остана извън игра за още девет срещи вследствие на травма на страничните връзки.
През сезон 2017/18 Кейн отсъства един месец заради подобна контузия на десния глезен, а през кампанията 2016/17 претърпя две отделни травми, които го извадиха от игра съответно за шест и четири седмици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago