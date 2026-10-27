Христо Стоичков поздрави Хари Кейн: Ти си велик голмайстор

Българският носител на “Златната топка” Христо Стоичков поздрави Хари Кейн, който снощи триумфира в Лондон с най-престижната индивидуална награда във футбола. Камата, който традиционно присъства на галавечерите по връчването на отличията, публикува няколко снимки от събитието, като сред тях са и такива с други бивши носители на “Златната топка” - Майкъл Оуен, Андрий Шевчено и Игор Беланов.

Ето какво написа легендарната осмица в своя профил в една от социалните мрежи:

“За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка!Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред!”.

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