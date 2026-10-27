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Чичото на Ямал: На Кейн му остават три дни футбол и затова му подаряваме “Златната топка”

  • 27 окт 2026 | 12:56
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Чичото на Ламин Ямал - Абдул, омаловажи триумфа на Хари Кейн със “Златната топка” и увери, че младият талант на Барселона е заслужавал повече да спечели тазгодишната награда в сравнение с голмайстора на Байерн (Мюнхен).

Лапорта: Не знам кога, но Ямал ще спечели „Златната топка“, приемаме загубата от Реал с достойнство
Лапорта: Не знам кога, но Ямал ще спечели „Златната топка“, приемаме загубата от Реал с достойнство

“Моят племенник беше много добър, най-добрият играч света и всички го знаят. Ако харесваш футбола, ти гледаш Ламин, а не Кейн. Ламин е най-добрият играч, защото блести на терена, а Кейн е просто един голмайстор. Ламин е много млад, само на 19 години, и ще печели още много, но на Хари му остават само три дни футбол, така че му подаряваме “Златната топка”. Ламин спечели Мондиала, Ла Лига и Суперкупата. Играе много добри и направи невероятен сезон. Бележи голове, каквито не вкарва никой друг, пасове, асистенции - каквото поискаш. Той ще спечели пет “Златни топки”, категоричен беше чичото на Ямал пред Cadena SER в своя бар.

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Снимки: Gettyimages

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