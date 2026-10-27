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Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

  • 27 окт 2026 | 12:00
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Тазгодишният носител на “Златната топка” Хари Кейн се присъедини към редица легенди както на Англия, така и на Байерн (Мюнхен), спечелвайки най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Капитанът на Англия се превърна в петия нейн представител, който триумфира с наградата. Още първото ѝ издание през 1956 г. е спечелено от Стенли Матюс с екипа на Блекпул. Именно заради навършването на 70 години оттогава този път церемонията за “Златната топка” по изключение се проведе в Лондон. Вторият англичанин с приза е Боби Чарлтън, който го печели през 1968 г. като играч на Манчестър Юнайтед, а в следващите две анкети завършва на второ място. Кевин Кийгън пък засега е единственият английски футболист, който печели “Златната топка” два пъти - през 1978 г. и 1979 г., играейки за Хамбургер ШФ. Последният английски призьор преди Кейн е Майкъл Оуен, който през 2001 г. грабна отличието заради представянето си с Ливърпул.

Що се отнася до Байерн, клубът има още пет “Златни топки” от трима други играчи. Първият футболист на баварците, печелил наградата, е Герд Мюлер, който го прави през 1970 г. Само две по-късно Франц Бекенбауер също получава отличието, с което триумфира още веднъж - през 1976 г. Неговото постижение е изравнено от друга легенда на мюнхенския гранд - Карл-Хайнц Румениге, който взима приза в две поредни години - 1980-а и 1981-ва, за да се стигне до тазгодишния триумф на Кейн - първият чуждестранен футболист на Байерн със “Златната топка”.

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Снимки: Gettyimages

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