Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

Тазгодишният носител на “Златната топка” Хари Кейн се присъедини към редица легенди както на Англия, така и на Байерн (Мюнхен), спечелвайки най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Капитанът на Англия се превърна в петия нейн представител, който триумфира с наградата. Още първото ѝ издание през 1956 г. е спечелено от Стенли Матюс с екипа на Блекпул. Именно заради навършването на 70 години оттогава този път церемонията за “Златната топка” по изключение се проведе в Лондон. Вторият англичанин с приза е Боби Чарлтън, който го печели през 1968 г. като играч на Манчестър Юнайтед, а в следващите две анкети завършва на второ място. Кевин Кийгън пък засега е единственият английски футболист, който печели “Златната топка” два пъти - през 1978 г. и 1979 г., играейки за Хамбургер ШФ. Последният английски призьор преди Кейн е Майкъл Оуен, който през 2001 г. грабна отличието заради представянето си с Ливърпул.

Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan, Michael Owen and now Harry Kane ❤️ The fifth Englishman to win football's most prestigious individual prize 👏 https://t.co/7wGfmvJita — BBC Sport (@BBCSport) October 26, 2026

Що се отнася до Байерн, клубът има още пет “Златни топки” от трима други играчи. Първият футболист на баварците, печелил наградата, е Герд Мюлер, който го прави през 1970 г. Само две по-късно Франц Бекенбауер също получава отличието, с което триумфира още веднъж - през 1976 г. Неговото постижение е изравнено от друга легенда на мюнхенския гранд - Карл-Хайнц Румениге, който взима приза в две поредни години - 1980-а и 1981-ва, за да се стигне до тазгодишния триумф на Кейн - първият чуждестранен футболист на Байерн със “Златната топка”.

HARRY KANE, DIRECTO A LA HISTORIA DEL BAYERN DE MÚNICH🔥🇩🇪 Se une a la lista de ganadores de Balón de Oro del club bávaro junto a Müller, Beckenbauer y Rummenigge🌟 #Ballondor https://t.co/tdN2K4Oaff — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages