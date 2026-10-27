Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия

Хари Кейн е най-добрият сред нападателите

  • 27 окт 2026 | 00:14
  • 712
  • 0
Хари Кейн е най-добрият сред нападателите

Хари Кейн получи отличието за най-добър нападател по време на седемдесетите юбилейни награди "Златна топка". За него специално церемонията се оказа особено специална, тъй като той прекара по-голямата част от кариерата си в Лондон, където игра за Тотнъм и където се провежда раздаването на тазгодишните призове.

Наградата връчи голмайстор номер едно за всички времена на Премиър лийг Алън Шиърър. Кейн от своя страна попадна и във финалната десетка сред номинираните за голямата награда за най-добър футболист. В шортлиста е и Ламин Ямал, който получи първата награда за вечерта, тази за най-добър млад играч.

Избраха Ламин Ямал за най-добър млад футболист
Избраха Ламин Ямал за най-добър млад футболист

Иначе Хари Кейн стана вторият англичанин за вечерта, който получи награда. Преди него Букайо Сака от Арсенал бе отличен с приза "Сократес" за специални социални дейности, като състезателят на Арсенал е известен с подпомагането на редица организации, грижещи се за деца в неравностойно положение.

Букайо Сака със специалната награда "Сократес"
Букайо Сака със специалната награда "Сократес"

Софи Търнър пък връчи наградата за най-добра нападателка. Тя бе за Шарлийн Корал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

Отборът продължава да се подобрява, доволен е собственикът на Милан

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 2085
  • 1
Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

Звездата на Атлетик: Отказах на Барселона, Арсенал, ПСЖ и много други, за да остана тук

  • 26 окт 2026 | 19:08
  • 3448
  • 2
"Златната топка": Хари Кейн спечели голямото отличие

"Златната топка": Хари Кейн спечели голямото отличие

  • 27 окт 2026 | 00:24
  • 51646
  • 70
Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

  • 26 окт 2026 | 18:08
  • 758
  • 0
Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

Рома обвърза откритието си на сезона с дългосрочен договор

  • 26 окт 2026 | 17:32
  • 5923
  • 0
Насионал представи третия си треньор за сезона

Насионал представи третия си треньор за сезона

  • 26 окт 2026 | 17:32
  • 1404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Златната топка": Хари Кейн спечели голямото отличие

"Златната топка": Хари Кейн спечели голямото отличие

  • 27 окт 2026 | 00:24
  • 51646
  • 70
ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:23
  • 98565
  • 575
Гиздол разкри на какво се дължи днешната победа на ЦСКА над Лудогорец

Гиздол разкри на какво се дължи днешната победа на ЦСКА над Лудогорец

  • 26 окт 2026 | 21:53
  • 12336
  • 7
Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 32550
  • 54
Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

  • 26 окт 2026 | 18:56
  • 31519
  • 46
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 14298
  • 6