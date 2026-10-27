Хари Кейн е най-добрият сред нападателите

Хари Кейн получи отличието за най-добър нападател по време на седемдесетите юбилейни награди "Златна топка". За него специално церемонията се оказа особено специална, тъй като той прекара по-голямата част от кариерата си в Лондон, където игра за Тотнъм и където се провежда раздаването на тазгодишните призове.

Наградата връчи голмайстор номер едно за всички времена на Премиър лийг Алън Шиърър. Кейн от своя страна попадна и във финалната десетка сред номинираните за голямата награда за най-добър футболист. В шортлиста е и Ламин Ямал, който получи първата награда за вечерта, тази за най-добър млад играч.



Избраха Ламин Ямал за най-добър млад футболист

Иначе Хари Кейн стана вторият англичанин за вечерта, който получи награда. Преди него Букайо Сака от Арсенал бе отличен с приза "Сократес" за специални социални дейности, като състезателят на Арсенал е известен с подпомагането на редица организации, грижещи се за деца в неравностойно положение.

Букайо Сака със специалната награда "Сократес"

Софи Търнър пък връчи наградата за най-добра нападателка. Тя бе за Шарлийн Корал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google