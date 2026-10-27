Велики думи след изстрадан успех! Ето какво каза Хари Кейн, вдигайки "Златната топка"

Хари Кейн триумфира със "Златната топка" на юбилейната седемдесета церемония при раздаването на най-престижните награди в световния футбол, като това стана по възможно най-специалния начин за него. В година, през която той вкара 73 гола на клубно и национално ниво, британецът триумфира в родината си Англия и по-точно в столицата Лондон, където се проведе бляскавото събитие. Именно в града на "Биг Бен" и Бъкингамския дворец Кейн направи първите си големи стъпки в големия футбол, обличайки фланелката на Тотнъм, с който дори през 2019 година игра финал в Шампионската лига. Сега той играе за германския колос Байерн (Мюнхен), но в речта си уважи всички важни хора и институции, помогнали му да стигне до върха в индивидуалните отличия. Конкретно за това пък той спомена, че нямаше да постигне нищо без своите съотборници, тъй като големите играчи градят имената си, попадайки сред други велики футболисти.



По-долу може да прочетете пълната реч на носителя на "Златната топка" за 2026 година.

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

ПЪРВИ БЛАГОДАРНОСТИ СЛЕД НАГРАЖДАВАНЕТО И БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ БАЙЕРН

Аз съм почти без думи!

Първо, благодаря на "Франс Футбол" за това невероятно събитие и то да бъде направено точно тук в Лондон. Така че това е прекрасно за мен, благодаря ви много! Благодаря на всички, които гласуваха за мен. Изборът е страхотен тази година, има някои невероятни футболисти, които са тук в залата с нас. Благодаря на всички, които са гласували за мен. Поздравления на всички номинирани. Знам каква тежка работа всички полагаме. Благодаря на моите съотборници в Байерн (Мюнхен). Благодаря на всички в отбора. Вие направихте това възможно. Заедно сме на тренировка всяка седмица и всеки от вас иска да се развива, това помага и на мен. Вини (б. ред. – Венсан Компани, който колабира преди няколко дни на тренировка на баварците и още се възстановява), исках да си тук, за да те прегърна, надявам се да си по-добре. Благодаря на всички в Байерн за начина, по който тренираме, по който се подготвяме. Откакто съм с вас, аз се развих много като футболист – и под ръководството на клуба с помощта на всички хора в Байерн (Мюнхен). Аз съм щастлив да играя за Байерн, за мен е привилегия. Сега ще взема тази награда и ще я върна обратно в Мюнхен.

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ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

Хубаво е, че Букайо (б. ред. – Букайо Сака, който взе наградата "Сократес") също бе тук, за да представлява Англия. Това е специална година, не беше перфектна година. Но ние показахме изключително единство. Бяхме заедно на това Световно първенство. Така че за мен, обръщайки се към съотборниците ми в Англия, бе чест да бъда ваш капитан!

Към Томас Тухел и екипа на Англия – лидерството и начинът, по който ти ни водиш, са нещо, на което се възхищавам. Да представлявам емблемата на Англия е нещо невероятно. За мен е чест да бъда ваш капитан.

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ЗА НАЧАЛОТО И ТОТНЪМ

Благодаря и на Тотнъм Хотспър! Нямаше да бъда тук, ако не беше Тотнъм. Още от 11-годишен съм там. Благодаря на всички треньори, с които съм работил, това бе моя мечта. И въпреки всички върхове и спадове това е един момент, който ценя изключително много.

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КЪМ ФЕНОВЕТЕ

Към всички фенове на Байерн (Мюнхен), на Англия, към всички мои фенове по света – има и тук много в тази зала: благодаря ви за всичко, което ми давахте по стадионите! По целия свят! Благодаря ви на всички в социалните мрежи за това, което ми дадохте. Аз обичам да играя футбол и за мен беше мечта. Благодаря ви отново за това, което ми дадохте!

Unreal atmosphere outside the London Palladium! 🥹​ #ballondor https://t.co/XlVRCi1Gwg — Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2026

ЗА ТРЕНЬОРИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ ХОРА В ИГРАТА

Искам да обърна специално внимание на всички треньори, които някога са работили с мен през годините. От ранните години – Алекс Сингелтор, Райън – един от най-добрите ми приятели в Тотнъм... Хари Реднап, Маурисио Почетино, Жозе Моуриньо, Антонио Конте и после: Рой Ходжсън, Гарет Саутгейт и сега Томас Тухел в Англия.

Всички те ми помогнаха да се развия адски много. Благодаря на всеки един от вас, със сигурност научих адски много. Само с най-добрите треньори, само с най-добрите хора човек може да прогресира. Благодаря ви страшно много!

Harry, it's not just a dream! #ballondor https://t.co/5SBrrcN826 — Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2026

КЪМ СЕМЕЙСТВОТО И ДРУГИТЕ ВАЖНИ ХОРА ОТ ЖИВОТА

Сега вече към личния ми живот. Почти седем години работя с моя физиотерапевт Хана Танаку. Начините, по които работихме зад светлините на прожекторите, бяха нещо наистина страхотно. Приятелството, което изградихме, е невероятно.

Кейти, Гари и Том – родителите и жена ми, ние преживявахме всички емоции заедно, вие бяхте част от моето семейство. Още откакто съм на 18 години, помагате ми извън терена. Можах да се изградя като личност благодарение на вас. За брат ми Чарли, той е тук тази вечер. Преди не много време ние ритахме топка в градината заедно. Гледахме футбол, говорихме за футбол. Винаги си ми казвал, че си ми предавал много от уменията във футбола. Да имаш подкрепата и любовта на любимите си хора е от огромно значение. Благодаря!

На майка и татко! Разбира се, какъв момент. През всичките тези години ми дадохте подкрепата да тренирам, да ме гледате как играя. Дори в Германия през цялото време ме подкрепяхте. Никога не съм бил пресиран от вас да бъда футболист. Винаги е било важно да научавам нови неща, да се развивам и вие ми позволихте да бъда успешен. Обичам ви и ви благодаря.

И сега у дома моите деца гледат, може би е малко късно за тях, но вие сте причината да правя това. Може би не се чувствате достатъчно оценени, но нямам търпение да се видим отново и да бъдем заедно. Надявам се да съм добър пример за вас. И искам да ви покажа колко е важно да работите заедно, за да се развивате, благодаря ви.

We all need a rest, even Prince Harry 👀 #ballondor https://t.co/UKodXj0zKI — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

КУЛМИНАЦИЯТА В РЕЧТА - СПЕЦИАЛНО ЗА СЪПРУГАТА МУ КЕЙТ

Към моята съпруга Кейт, моя най-добър приятел. Ние преминахме през всичко, през върхове и спадове. Понякога съм си мислил, че ти искаше повече тази награда от мен. Но да, аз я спечелих! И ти винаги искаше най-доброто за мен. Винаги ми помагаше да постигам своите мечти. Това нямаше да е възможно без теб. Така че ние ще пътуваме заедно, защото това не е награда за мен, това е награда за нас двамата. Благодаря ти, обичам те. Ще празнуваме тази вечер заедно.

Love is in the air! 💕 #ballondor https://t.co/o3nxKKeEgV — Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2026

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: "ВЯРВАЙТЕ, ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО!"

И накрая искам да се обърна към младите момчета и момичета. Да знаете, всичко е възможно със сериозна работа. Въпреки всички възходи и падения. Вярвайте в себе си, защото всичко е възможно. Моята кариера не беше толкова лесна, не вървеше винаги гладко. Имах няколко периода под наем, беше ми трудно. Надявам се, че това ще може да ви послужи като вдъхновение за бъдещето.

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