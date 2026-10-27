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От "Франс Футбол" признаха: Разликата между Кейн и Мбапе беше минимална

  • 27 окт 2026 | 03:10
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Голямата интрига около най-престижното индивидуално отличие във футбола вече е разрешена. Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година, оставяйки зад себе си Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Продължилите с месеци спекулации приключиха на сцената на театър „Лондън Паладиум“, където бяха обявени имената на всички 30 най-добри футболисти за изминалия сезон.

Непосредствено след английския голмайстор се нареди Килиан Мбапе, който успя да изпревари във вота Ламин Ямал. Второто място на френския нападател на Реал Мадрид е най-доброто постижение в кариерата му за тази награда. За младия испански талант на каталунците това представлява отстъпление с една позиция спрямо второто му място от предходната година. Топ пет се допълва от двама бивши носители на приза – Родри и Лео Меси.

"Златната топка": Хари Кейн с голямото отличие, Де ла Фуенте номер 1 при треньорите
"Златната топка": Хари Кейн с голямото отличие, Де ла Фуенте номер 1 при треньорите

Главният редактор на „Франс Футбол“ и ръководител на организацията за „Златната топка“ Венсан Гарсия коментира изключително малката дистанция на върха.

„При първите двама – Хари Кейн и Килиан Мбапе, разликата тази година беше минимална. Точковата дистанция между Кейн и Мбапе е дори по-малка от онази между Родри и Винисиус през 2024 година. Тогава разликата беше 41 точки, което и в онзи момент не беше много“, разкри Гарсия.

Гарсия обясни и факторите, отредили третата позиция на Ламин Ямал, посочвайки разпределението на вота сред испанските състезатели:

„Ако анализираме гласовете в испанския национален отбор, който спечели световната титла, се наблюдава разделение между Родри и Ламин Ямал. Родри отне част от гласовете на Ламин в тази конкретна надпревара. Имаше известно разпиляване на вота между испанците. Испания беше силен колектив и затова бе трудно да се отличи индивидуално представяне. Знаейки, че Ламин Ямал стана световен шампион, но отбеляза само един гол и започна турнира с контузия, за членовете на журито беше сложно да отличат един испански играч пред друг“, допълни редакторът.

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Снимки: Imago

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