Томас Тухел: Отдавна ми свършиха суперлативите за Хари Кейн, щастлив съм, че целият свят го призна

Селекционерът Томас Тухел призна, че отдавна е изчерпал суперлативите по адрес на Хари Кейн, след като капитанът на английския национален отбор бе удостоен с престижната „Златна топка“.

Нападателят на Байерн (Мюнхен) спечели най-високото индивидуално отличие във футбола по време на церемонията в залата „Лондън Паладиум“, изпреварвайки в гласуването Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Наградата е признание за забележителния му сезон, в който реализира внушителните 73 попадения за клубния и националния си тим.

С този триумф 33-годишният голмайстор стана първият англичанин, спечелил отличието от 2001 година насам, когато с него се окичи Майкъл Оуен.

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Под ръководството на Тухел нападателят изведе родината си до полуфиналите на Световното първенство, където Англия претърпя драматично поражение от Аржентина. Въпреки това отборът постигна най-доброто си класиране на мондиал от 1966 година насам, завоювайки бронзовите медали след победа над Франция в мача за третото място.

След историческия успех на Кейн германският специалист сподели:

„Честито на Хари за напълно заслужената „Златна топка“! Отдавна ми свършиха суперлативите, с които да описвам представянето ти на терена, но съм изключително щастлив да видя официалното признание от целия футболен свят. Да бъдеш първият англичанин с тази чест от четвърт век насам прави събитието още по-специално, а ние сме истински щастливци да те имаме за наш лидер. Знам, че ще се насладиш на този миг с най-близките си, а след това ще се върнеш към това, което умееш най-добре – да бележиш голове и да печелиш мачове.“

Футболната асоциация на Англия също почете историческото постижение на своя капитан, като в понеделник вечер емблематичната арка на стадион „Уембли“ засия в златиста светлина.

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По време на емоционалната си реч при получаването на трофея Кейн изрази своята благодарност към съотборниците си в националния тим, към селекционера и целия щаб:

„Към всички мои съотборници от Англия – изпратихме специална година. Тя не беше съвършена, но имахме страхотни моменти заедно. Изградихме изключителна връзка и колектив – в начина, по който тренирахме, по който играехме, и в сплотеността ни в хотела по време на Световното първенство. За мен е истинска чест да бъда ваш капитан и да ви водя. Изключително горд съм, така че тази награда без съмнение е за всички нас.“

„Огромни благодарности и на Томас Тухел и целия треньорски щаб на Англия. Начинът, по който ни ръководите, мотивирате и повишавате стандартите, буди възхищение. Гордост е да работя с вас и да защитавам емблемата на Англия под ваше ръководство. Знам, че председателят на Футболната асоциация Деби Хюит също е тук тази вечер. Деби, благодаря ти за всичко, което правиш, както и на всички във федерацията – за мен е привилегия да нося капитанската лента.“

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