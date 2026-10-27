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Как Байерн отрази в социалните си мрежи триумфа на Кейн и леко “закачи” Мбапе и Ямал

  • 27 окт 2026 | 12:15
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Триумфът на Хари Кейн със “Златната топка” логично хвърли в делириум всички фенове на Байерн (Мюнхен) в Германия и по света. Съвсем логично постовете в социалните мрежи на баварския гранд бяха посветени именно на големия успех на англичанина, а любопитни коментари и мемета там не липсваха.

С обявяването на новината, че Кейн печели най-престижното индивидуално футболно отличие, админът в официалния акаунт на Байерн в X и Facebook пусна пост от три реда с различни букви, поставени на случаен принцип - символизиращи голямата радост на всички фенове на германците.

“Аз не плача, ти плачеш”, гласи следващият пост, който е придружен със снимка на голмайстора на баварския гранд със “Златната топка”. Следва и такъв, който пак е със снимка на Кейн от снощи и казващ: “Назовете по-добър играч (спойлер аларма: не можете)". Споделен е и пост с популярното меме, в който жена прошепва на мъж, че нападателят на Байерн печели "Златната топка", а всички фенове на баварците настръхват.

Баварците след това продължават с видео, в което има някои от множеството голове на Кейн с екипа на мюнхенския гранд, придружен с красноречивото послание: “Футболът говори сам за себе си”. Тук редица фенове забелязаха лека закачка с главните конкуренти на англичанина Килиан Мбапе и Ламин Ямал, които имаха мощни ПР кампании зад гърба си в изминалите два месеца в опит да спечелят отличието.

Споделено е и посланието на самия Кейн след като спечели наградата, което е: „Работи усърдно в тишина. Нека успехът бъде твоят шум“. Още една препратка е и нова снимка с англичанина с награда, а посланието е “Перфектното селфи не същ…”. Фотосът от момента, в който Кейн разбира, че печели “Златната топка”, пък е със шеговитият надпис “Окачете го в Лувъра”.

Още един закачлив пост е и “А те казваха, че той никога няма да спечели трофей”, придружен със снимки на Кейн, в които той вдига шампионската титла на Германия, Купата и Суперкупата на страната, а за десерт и “Златната топка”.

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