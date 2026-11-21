Александър Томаш сменя Илиан Илиев в Черно море?

Александър Томаш ще смени Илиан Илиев начело на Черно море през зимата, твърди „Тема Спорт“. 48-годишният треньор е без работа от 31 май 2025-а, когато бе освободен от ЦСКА след загубения бараж за Лигата на конференциите от Арда. Бившият защитник бе близо да поеме Ботев (Пловдив) в началото на октомври миналата година, но тогава преговорите между него и покойният благодетел на жълто-черните Илиян Филипов бяха неуспешни. Наскоро Томаш получи предложение да застане начело на Септември. Наставникът обаче го отхвърли.

От своя страна Илиан Илиев на няколко пъти намекна, че е готов да напусне моряците. Преди месец той си даде срок до Нова година, ако нещата в тима не се подобрят, ще си тръгне. 58-годишният специалист разкри, че преди това на два пъти е бил близо да стори това. Илиев в момента е треньорът с най-дълъг непрекъснат престой в efbet Лига, като води Черно море от 28 декември 2017 година.

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Томаш познава отлично обстановката на „Тича“, след като носи зелено-белия екип от началото 2006-а до лятото на 2008-а. През двата сезона защитникът записва 53 двубоя във всички турнири, в които вкарва един гол. В щаба му отново ще влязат помощниците му Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Първият също е бивш футболист на моряците. Триото през 2024-а бе начело на градския съперник Спартак, като си тръгна след силното начало на сезона, за да поеме ЦСКА и си навлече гнева на феновете на соколите.

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Снимки: Sportal.bg