Везенков и Олимпиакос се разправиха с Реал Мадрид пред погледа на Стоичков

Александър Везенков и Олимпиакос спечелиха с 92:76 срещу Реал Мадрид в мач от 13-ия кръг на Евролигата. В повторение на финала от миналия сезон тимът на Йоргос Барцокас отново се наложи над испанския гранд. Домакините взеха контрола с 31 точки във втората четвърт, а преди последните десет минути преднината им вече бе 21 точки.

За близо 26 минути на паркета Александър Везенков записа 14 точки, 7 борби, една асистенция и един чадър. Българското крило бе точно в три от осемте си опита от далечна дистанция. Най-резултатен за победителите бе Тайрик Джоунс. Центърът пропусна само веднъж при 11 стрелби от игра и завърши с 22 точки, 8 борби и 3 откраднати топки. Еван Фурние добави 17 точки и 5 асистенции.

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В първите десет минути защитата на Олимпиакос ограничи мадридчани до 14 точки, но и домакините трудно намираха път към коша и взеха частта с 19:14. Съвсем друга бе картината през втората четвърт. Гърците отбелязаха 31 точки само за десет минути, а Реал отговори с 19 и се оттегли на почивка при 50:33.

След паузата испанците отново стигнаха до 19 точки за една четвърт. Олимпиакос обаче вкара 23 и при 73:52 остави на съперника тежката задача да наваксва 21 точки в последната част. Именно тогава дойдоха най-резултатните минути на Реал. Гостите спечелиха четвъртината с 24:19, но успяха да свалят само пет точки от пасива си.

Тео Маледон бе водещата фигура за мадридчани със 17 точки и 7 асистенции. Чума Океке реализира четири тройки за своите 12 точки, а Деймиън Джоунс оформи дабъл-дабъл с 10 точки и 11 борби. Реал дори вкара повече тройки от домакините – 12 срещу 10. Голямата разлика дойде при стрелбата за две точки, където Олимпиакос реализира 26 коша срещу едва 14 за испанския тим.

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Снимки: Imago