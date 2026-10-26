Битката за "Златната топка": Винисиус е 17-и в класирането, Деклан Райс на 15-о място

Тази вечер ще бъде връчена "Златната топка" за 2026 година, като церемонията ще се проведе за първи път в Лондон. Домакин на юбилейното 70-о издание ще бъде театърът "Лондон Паладиум", а началото е от 22:00 часа българско време. Водещи на събитието ще бъдат легендата на френския футбол Тиери Анри и британската спортна журналистка Кейт Скот.

В битката за "Златната топка" бяха номинирани тридесет футболисти, като за основни фаворити се считат Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Часове преди церемонията ще бъде обявено класирането между 10-то и 30-о място.



13. Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен, Мароко)

14. Витиня (Пари Сен Жермен, Португалия)

15. Деклан Райс (Арсенал, Англия)

16. Феран Торес (Пари Сен Жермен, Испания)

17. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)

18. Марк Кукурея (Реал Мадрид, Испания)

19. Жоао Невеш (Пари Сен Жермен, Португалия)

20. Уилиан Пачо (Пари Сен Жермен, Еквадор)

21. Габриел Магаляеаш (Арсенал, Бразилия)

22. Лаутаро Мартинес (Интер, Аржентина)

23. Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен, Португалия)

24. Луис Диас (Байерн, Колумбия)

25. Маркиньос (Пари Сен Жермен, Бразилия)

26. Дайо Упамекано (Байерн, Франция)

27. Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед, Португалия)

28. Хулиан Киньонес (Ал-Кадсия, Мексико)

29. Садио Мане (Ал-Насър, Сенегал)

30. Уилям Салиба (Арсенал, Франция)

По-необичайното е, че гласуването струва 1 евро. На уебсайта на „Златната топка“ (Ballon d’Or), който е направен върху българските технологии Senteca, Fans United и Sportal.365, се пояснява: „Вашият принос от 1 евро ви осигурява емблематична снимка и достъп до нашата общност, както и ексклузивни предимства – включително възможността да гласувате за своя фаворит за „Златната топка“ на всички времена.“

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