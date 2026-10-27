Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн е големият победител в изданието на "Златната топка" за 2026 година! Моментът бе изключително емоционален за голаджията, който триумфира с най-важната индивидуална награда в световния футбол именно на мястото, където направи първите си стъпки в големия футбол – Лондон. Там се проведе церемонията по раздаването на наградата, а в английската столица играчът носи дълги години фланелката на Тотнъм.

Хари Кейн бе един от най-спряганите фаворити в дните преди церемонията на Острова, като той напълно заслужи това с представянето си през сезона. Той бе ключова фигура при спечелването на златния дубъл с Байерн (Мюнхен) на домашна сцена, където баварците триумфираха в германската Бундеслига и турнира за Купата на Германия. С родната Англия пък той успя да спечели бронзов медал на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, което се превърна в най-доброто представяне на "Трите лъва" на световни футболни финали през XXI век.



В хода на кампанията голаджията вкара общо 73 гола на клубно и на национално ниво.

Самият триумф на Кейн направи още нещо много специално като цяло за английския футбол, тъй като тази вечер той сложи край на дългото чакане за островитяните в надеждите им техен представител да спечели най-важната индивидуална награда. Последният англичанин, който триумфира със "Златната топка" бе Майкъл Оуен преди четвърт век през 2001 година.

Интересното бе, че Оуен също бе част от церемонията тази вечер в Лондон, но бившият състезател на Ливърпул и Манчестър Юнайтед връчи наградата за номер едно при жените - Алексия Путеяс, която получи своята трета "Златна топка". Наградата на Кейн бе връчена от Роналдо Назарио – Феномена. Той до последно запази голямото напрежение и задържа името, запечатано в плика с големия победител продължително.

Това бе и напълно логично предвид убийствената конкуренция, с която големият победител трябваше да се пребори. Той поведе колоната, бидейки в компанията на Килиан Мбапе, Ламин Ямал, Родриго Ернандес - Родри, Лионел меси, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Ерлинг Холанд, Майкъл Олисе и Фабиан Руис.

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