Бивша звезда на Реал Мадрид видя конспирация в триумфа на Хари Кейн

Бившата звезда на Реал Мадрид Гути изрази острото си недоволство от изхода на надпреварата за „Златната топка“ за 2026 година, спечелена от Хари Кейн. В ефира на популярното испанско телевизионно предаване „Ел Чирингито“, където се изявява като анализатор, някогашният халф не скри раздразнението си и открито намекна за манипулация в избора.

В испанската футболна общественост се усети сериозно разочарование, след като острието на Барселона Ламин Ямал остана на трето място в подреждането, изпреварен от аса на Реал Мадрид Килиан Мбапе и самия Кейн. Този резултат провокира Гути, изиграл над 500 срещи за мадридчани в ерата на „Галактикос“, да подложи на пълно съмнение честността на вота.

„Какво съвпадение само – юбилейното 70-о издание на церемонията се провежда в Лондон и трофеят отива при лондончанин. Невероятно, нали? Каква необикновена случайност е награждаването да бъде организирано в Лондон и победителят да бъде именно от Лондон, нали?“, заяви иронично Гути.

Според бившия испански национал изборът на победител изглежда изцяло режисиран – мнение, което по думите му поддържа от дълго време спрямо престижната награда. Той подкрепи тезата си и с реакциите на самия Кейн, твърдейки, че поведението на нападателя е издавало пълна липса на увереност в собствения му успех.

„Абсолютно всичко изглежда дирижирано. Това е моето впечатление и винаги съм мислил така за тази награда. Кейн никога през живота си не си е представял, че ще спечели. Сигурен съм, че очакваше Ламин и Мбапе да го изпреварят. Никой не реагира с такава физиономия, когато печели „Златната топка““, завърши Гути.

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