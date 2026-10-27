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Кейн записа постижение, с което могат да се похвалят само още Меси, Кристиано, Феномена и Мюлер

  • 27 окт 2026 | 18:43
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След като Хари Кейн спечели “Златната обувка” за сезон 2025/26, голмайсторът на Байерн (Мюнхен) добави към нея и “Златната топка”.

Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн
Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

Така капитанът на Англия стана едва петият футболист в историята, който печели двете награди в рамките на една и съща кампания. Преди него Лионел Меси го е правил три пъти, Кристиано Роналдо в два случая, а Феномена Роналдо и Герд Мюлер по веднъж. Кейн спечели “Златната обувка” благодарение на своите 36 гола в 31 мача в Бундеслигата през миналия сезон, които му помогнаха да вземе и “Златната топка”.

Освен това със своите 33 години и 90 дни, нападателят стана четвъртият най-възрастен носител на наградата. Рекордьор в това отношение е неговият сънародник Стенли Матюс (41 години и 321 дни), който е и първият призьор през 1956-а, топ 3 се допълва от Карим Бензема (34 години и 302 дни) през 2022-ра и Лев Яшин (34 години и 302 дни) през 1963-та.

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