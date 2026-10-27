Кейн записа постижение, с което могат да се похвалят само още Меси, Кристиано, Феномена и Мюлер

След като Хари Кейн спечели “Златната обувка” за сезон 2025/26, голмайсторът на Байерн (Мюнхен) добави към нея и “Златната топка”.

Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

Така капитанът на Англия стана едва петият футболист в историята, който печели двете награди в рамките на една и съща кампания. Преди него Лионел Меси го е правил три пъти, Кристиано Роналдо в два случая, а Феномена Роналдо и Герд Мюлер по веднъж. Кейн спечели “Златната обувка” благодарение на своите 36 гола в 31 мача в Бундеслигата през миналия сезон, които му помогнаха да вземе и “Златната топка”.

5 - Harry Kane is just the fifth player to win both the Ballon d'Or and European Golden Shoe in the same season after Lionel Messi (3), Cristiano Ronaldo (2), Ronaldo and Gerd Müller. Famous. https://t.co/ulc5jzG7vh — OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2026

Освен това със своите 33 години и 90 дни, нападателят стана четвъртият най-възрастен носител на наградата. Рекордьор в това отношение е неговият сънародник Стенли Матюс (41 години и 321 дни), който е и първият призьор през 1956-а, топ 3 се допълва от Карим Бензема (34 години и 302 дни) през 2022-ра и Лев Яшин (34 години и 302 дни) през 1963-та.

33 - Harry Kane is the fourth-oldest first time winner of the Ballon d'Or (33 years, 90 days), behind Stanley Matthews in 1956 (41 years, 321 days), Karim Benzema in 2022 (34 years, 302 days) and Lev Yashin in 1963 (34 years, 56 days). Overdue. https://t.co/qHK17dCm9W — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2026

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