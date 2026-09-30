Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг

Манчестър Сити е изправен пред реалната заплаха от изваждане от английския футболен елит, след като Премиър лийг официално потвърди, че клубът е признат за виновен по 114 обвинения за нарушаване на финансовите правила в рамките на деветгодишен период.

Разкритията се съдържат в разтърсващ доклад от 40 страници, публикуван от ръководството на първенството. Според представените данни, в периода между сезон 2009/10 и сезон 2017/18 „гражданите“ изкуствено са завишавали приходите си и са занижавали разходите с над 900 милиона паунда. В доклада се посочва още, че са били сключвани фиктивни договори с търговски партньори и са подавани подвеждащи финансови отчети, а част от свидетелите на клуба са дали показания, за които са знаели, че са неверни.

Манчестър Сити разполага с краен срок до петък, за да обжалва решението, като ръководството вече обяви намерението си да стори това. Ако жалбата бъде отхвърлена, десеткратният шампион на Англия ще бъде изправен пред безпрецедентни санкции, включително отнемане на мястото му във Висшата лига.

За подобно драстично решение е необходимо специално гласуване сред клубните акционери, при което 15 от тях трябва да подкрепят изгонването. Според информация на вестник „Индипендънт“, настроенията сред съперниците на „гражданите“ в момента са категорични и напрежението достига връхната си точка.

Въпреки че през въпросния деветгодишен период клубът завоюва осем трофея, от „Етихад“ продължават категорично да отхвърлят всякакви обвинения и твърдят, че разполагат с неопровержими доказателства за своята невинност.

„Манчестър Сити изразява както своето разочарование, така и изненада от публикуваното днес становище на комисията на Висшата лига. Клубът е невинен по обвиненията и разполага с изчерпателен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на своите позиции. Ще бъдем непоколебими и при необходимост проактивни пред всички съответни регулаторни и правни органи.“

В официалната позиция се допълва, че процедурата все още не е приключила и съдържа сериозни фактически и правни грешки, на базата на които ще бъде изградено обжалването. От клуба подчертават, че в продължение на осем години са спазвали надлежния ред с очакването, че Висшата лига ще действа като независим и безпристрастен регулатор.

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