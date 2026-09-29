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Селекционерът на Норвегия избухна заради обвиненията, че Сити му нарежда какво да прави с Холанд

  • 29 сеп 2026 | 18:05
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Селекционерът на Норвегия избухна заради обвиненията, че Сити му нарежда какво да прави с Холанд

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Столе Солбакен отправи остри критики към медиите и категорично опроверга твърденията, че Манчестър Сити се е намесил и е поискал Ерлинг Холанд да бъде свален от пресконференцията. Спекулациите се разразиха, след като нападателят внезапно бе изваден от списъка със събеседници веднага след обявяването на присъдата по финансовите обвинения срещу Сити, което мнозина разтълкуваха като директна заповед от "Етихад".

Първоначалният план на норвежката федерация бе Холанд да говори пред журналистите в събота преди сблъсъка от Лигата на нациите срещу Португалия. В последния момент обаче бе взето решение пред камерите вместо голямата звезда да се появят съотборниците му Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп. Тъй като този ход съвпадна с медийното земетресение около присъдата срещу Манчестър Сити, английските и норвежките медии веднага обвиниха ръководството на „гражданите“, че е забранило на Холанд да отговаря на неудобни въпроси за клуба.

Солбакен реши да наруши мълчанието и в интервю за норвежкия вестник ВГ открито заплаши със съдебни дела. "Не съм разговарял с никого от Манчестър Сити за медийни ангажименти още от момента, в който Ерлинг премина от Дортмунд в Сити. Това беше последният път, когато говорихме по тази тема. Всичко, което се пише, е чиста лъжа, която пряко накърнява моя личен и професионален авторитет", заяви селекционерът на Норвегия.

Солбакен обясни, че с решението да освободи Холанд от медийни изяви е искал единствено да предпази играча си от излишен стрес преди важния двубой. Наставникът разкри и как е протекъл разговорът със звездата на тима: "Направих всичко, за да осигуря спокойствие на отбора. Взех решението сам, без предварително да уведомя Ерлинг. Просто му казах: "Можеш да пропуснеш това. Ако искаш да отидеш – иди, но що се отнася до мен, си освободен".

Въпреки шума извън терена, Холанд отбеляза третия си гол в този цикъл за националния отбор в Осло, макар че Норвегия в крайна сметка отстъпи пред Португалия с 1:2. След срещата той бе забелязан в дълъг и приятелски разговор със съотборника си от Сити Рубен Диаш.

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Снимки: Imago

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