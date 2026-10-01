Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Действащият шампион в Евролигата Олимпиакос продължава защитата на титлата с трето поредно гостуване в турнира от началото на редовния сезон. Този път Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и компания се изправят в "Сегафредо Арена" от 21:30 часа българско време срещу Виртус Болоня.

Гръцкият гранд играе изключително успешно срещу италианския тим, като е в серия от 5 поредин победи срещу този съперник. Общият баланс от всички преки двубои между двата тима в Евролигата през годините е изцяло в полза на "червено-белите" от Пирея - 11-1 победи.

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Везенков започна много силно новия сезон в Евролигата, като при победата над Баскония във Витория на старта вкара 22 точки за 19 минути игра, а при трудния успех над Жалгирис в Каунас във вторник се отчете с 18 точки и 8 борби.

Наставникът на Виртус Болоня Алекс Мумбру като цяло няма сериозни проблеми със състава си, докато големият отсъстващ в редиците на Олимпиакос е сръбският център Никола Милутинов.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook

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