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Третият кръг в Лигата на нациите започва с напрегнати сблъсъци

  • 1 окт 2026 | 07:54
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Третият кръг в Лигата на нациите започва с напрегнати сблъсъци

Третият кръг от Лигата на нациите обещава изключителни емоции в четвъртък. Интригата се заплита във всички дивизии, а напрежението става все по-голямо.

Двубоят, който се набива на очи в четвъртък вечер е на стадион "Паркен" между Дания и Португалия. Атмосферата при гостите е изключително обтегната. В центъра на скандала е Кристиано Роналдо, който остана неизползвана резерва през всичките 90 минути в предишния мач срещу Норвегия — нещо, което не се бе случвало в официален двубой от 2008 година насам. Дълбоко обиден от решението на селекционера Жорже Жезуш, 41-годишният капитан влезe в пряк конфликт с треньора и след последвалата пресконференция демонстративно напусна лагера на националния отбор. С оглед на острия му пост в социалните мрежи и разразилия се скандал, мнозина анализатори смятат, че това белязва и окончателния край на кариерата му за Португалия.

Въпреки избухналата криза, Португалия влиза в срещата от първа позиция след две победи — 1:0 срещу Уелс и 2:1 срещу Норвегия. В същото време "червеният динамит" записа победа с 2:0 над Уелс и загуба с 2:3 от Норвегия, като ще се стреми да използва домакинското си предимство в Копенхаген и драмите при съперника, за да изравни точките на върха в група А4.

В друг централен мач Германия приема Сърбия в Мюнхен. И двата отбора започнаха кампанията под очакванията си и излизат за задължителна победа. Бундестимът завърши 1:1 с Нидерландия и претърпя поражение с 0:1 у дома от Гърция. Това поставя под сериозен натиск новия селекционер Юрген Клоп, който все още търси първия си успех начело на националния тим. Сърбите са в още по-тежка серия след две загуби с по 1:2 от Гърция и Нидерландия, заради което двубоят в Мюнхен е с решаващо значение и за двата тима.

Гърция поднася една от най-големите изненади в Лигата на нациите до момента. Елинският тим записа две впечатляващи победи като гост — 2:1 срещу Сърбия и 1:0 срещу Германия, което го изведе на първото място в група А2 с пълен актив от 6 точки. Сега гърците посрещат Нидерландия на стадион "Тумба". Оранжевите заемат второто място в групата с 4 точки след ремито 1:1 с Германия и успеха с 2:1 над Сърбия, като ще се опитат да изпреварят своя домакин.

Иначе програмата за деня откриват отборите на Азербайджан и Лихтенщайн, които се изправят един срещу друг от 19:00 часа в двубой от Лига D2. Домакините от Азербайджан са амбицирани да спечелят първи три точки в групата и да поставят началото на устрема си към промоция в по-горната дивизия, докато аутсайдерът Лихтенщайн търси начин да спре негативната си серия.

В другата интригуваща среща от група А4 от 21:45 часа Уелс гостува на Норвегия в пряк сблъсък за оцеляване и прегрупиране. Скандинавците влизат с високо самочувствие след победата си над Дания и силната си игра срещу Португалия, докато драконите от Уелс спешно се нуждаят от първи точки, за да не изостанат безнадеждно в битката за оставане в елита.

В група B3 от 21:45 часа ни очаква стратегическото съперничество между Израел и Косово. Двата отбора влизат с равен шанс за пробив към челните места, като победителят тук ще направи ключова крачка към заемане на лидерска позиция и класиране за плейофите.

По същото време в Дъблин отборът на Ейре приема тима на Австрия във втория двубой от същата група B3. Австрийците пристигат със самочувствието на фаворити за промоция в Лига А, но ирландците пред родна публика са известен със своята безкомпромисна борбеност и физическо надмощие.

Вечерта завършва с двубоя от група D1 между Малта и Гибралтар от 21:45 часа. Сблъсъкът между тези две футболни нации в най-ниската дивизия носи огромен заряд за самите тимове, тъй като е пряка възможност за трупане на така ценните точки и завоюване на престижна победа за самочувствие.

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