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Арда Гюлер е №1 в Реал Мадрид за септември

  • 1 окт 2026 | 07:32
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Арда Гюлер е №1 в Реал Мадрид за септември

Младата звезда на Реал Мадрид Арда Гюлер спечели отличието за най-добър футболист на клуба за месец септември 2026 година. „Белият балет“ съобщи за признанието на 21-годишния полузащитник чрез официалните си профили в социалните мрежи. Турският национал прави впечатляващ старт на кампанията и бързо се превърна в една от най-влиятелните фигури в състава, записвайки забележителни показатели при създаването на голови положения.

В момента Гюлер защитава цветовете на Турция по време на триседмичната пауза за националните отбори. Неговият тим претърпя две поредни поражения – от Франция, водена от бившия наставник на Реал Мадрид Зинедин Зидан, и от Италия. В предстоящите си мачове турците ще гостуват последователно на Белгия и отново на Италия.

В началото на футболната година титулярното място на Гюлер на „Сантяго Бернабеу“ не бе гарантирано предвид огромната конкуренция в предни позиции, водена от Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе, Ян Диоманде и опериращия зад тях като класическа „десетка“ Джуд Белингам. Въпреки това турският талант заслужи своята позиция на терена и демонстрира отличен синхрон с Белингам в атакуващата халфова линия.

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Снимки: Gettyimages

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