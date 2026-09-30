Ако бях играч на Манчестър Сити, щях да хвърля медалите на боклука, изригна Рой Кийн

Потвърждението, че Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг продължава да предизвиква бурни реакции в английския футбол. Лигата потвърди, че клубът от „Етихад“ е нарушавал правилата между 2009 и 2018 г. чрез фиктивни договори с търговски партньори, за да налее тайно над 970 милиона евро във футболните си операции.
През този деветгодишен период „гражданите“ спечелиха осем трофея, включително три титли от Висшата лига — част от общо осем шампионски отличия след пристигането на шейх Мансур през 2009 г. Въпреки че клубът продължава да отрича всякакви нарушения и планира да обжалва решението, отнемането на титли се обсъжда като едно от възможните наказания, които все още предстои да бъдат обявени.
В ефира на „Ай Ти Ви Спорт“ преди срещата между Англия и Чехия бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн бе безпощаден и заяви, че постиженията на футболистите на Сити вече са напълно обезценени.
„Ако бях играч, щях да изхвърля тези медали на боклука. Разбира се, това е измама, без никакво съмнение. Те побеждаваха на терена, защото измамата беше факт. Знаеха, че това ще навреди на много хора, но въпреки това го направиха”, категоричен бе Кийн.