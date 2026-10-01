Арсенал с категорична позиция за Гьокереш

Шведският нападател Виктор Гьокереш изпитва сериозни затруднения да се утвърди като водеща фигура в атаката на Арсенал след трансфера си в Лондон. Тази ситуация привлече вниманието на италианския гранд Милан, който следи отблизо случващото се, но от английския клуб вече дадоха да се разбере, че няма да допуснат напускане на тарана под наем.

Въпреки че по време на престоя си в Спортинг (Лисабон) 28-годишният голаджия се утвърди като един от най-опасните стрелци в европейския футбол, формата му след преминаването на „Емирейтс Стейдиъм“ видимо спадна. Срещайки сериозни препятствия да демонстрира пълния си потенциал с екипа на „артилеристите“, футболистът все по-често става обект на медийни спекулации, въпреки че настоящият му договор е валиден чак до 2030 година.

Според информация на журналиста Карло Пелегати, от ръководството на Милан са готови да се възползват от създалата се несигурност и да привлекат мощния нападател в редиците си. Подобна сделка би била солидно подсилване за италианците, но спортно-техническият щаб, воден от Микел Артета, е заел категорична позиция по казуса.

Лондончани напълно отхвърлят идеята за временно преотстъпване на играча. Освен това финансовите претенции на Арсенал за постоянен трансфер на шведския национал надхвърлят внушителните 70 милиона евро. Това означава, че „росонерите“ ще трябва да развържат кесията и да направят мащабна инвестиция, ако наистина искат да си осигурят услугите на нападателя.

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Снимки: Gettyimages