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Евертън вдигна цената на Джарад Брантуейт

  • 1 окт 2026 | 06:57
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Евертън вдигна цената на Джарад Брантуейт

Ръководството на Евертън няма намерение да се разделя лесно с една от най-големите си звезди – защитника Джарад Брантуейт. Наясно с огромния интерес към бранителя, клубът от Ливърпул е оценил правата му на внушителните 80 милиона паунда (около 93 милиона евро). Според информация на „Футбол Инсайдър“, два от водещите английски грандове – Манчестър Юнайтед и Ливърпул – следят ситуацията отблизо и планират офанзива за подписа му.

Още през изминалия летен трансферен прозорец „карамелите“ отклониха няколко запитвания за младока и към момента нямат намерение да променят позицията си. Английският бранител има дългосрочен договор с мърсисайдци до юни 2030 година и е ключова фигура в тактическите планове на мениджъра Дейвид Мойс.

Снажният централен защитник стартира кариерата си в Карлайл Юнайтед, преди да премине в Евертън през януари 2020 година. След успешни периоди под наем в Блекбърн Роувърс и ПСВ Айндховен, той се утвърди в първия състав през 2023 година. Оттогава насам Брантуейт е записал общо 101 официални срещи за тима, в които е отбелязал пет гола и е направил три асистенции. Силните му изяви на клубно ниво му донесоха и два мача за представителния национален отбор на Англия.

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Снимки: Gettyimages

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