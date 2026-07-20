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Унай Симон: Трябваше да правя доста по-малко спасявания от другите вратари

  • 20 юли 2026 | 10:14
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Стражът на националния отбор на Испания Унай Симон призна, че всъщност не е трябвало да спасява толкова много удари, колкото другите вратари по време на Мондиал 2026.

Победата на националния отбор с 1:0 над Аржентина беше рекордната седма за тима на Световното първенство без допуснат гол. Испанците допуснаха само едно попадение в турнира, а на финала аржентинците отправиха само два удара към вратата им.

Шампионският отбор на Испания през 2010-а допусна само два гола. Икер Касияс, вратарят на първите световни шампиони на страната, гледаше на стадион „МетЛайф“, седнал със съотборниците си през 2010-а Хавиер Ернандес, Андрес Иниеста, Карлес Пуйол и Серхио Рамос.

Симон спечели „Златната ръкавица“ като най-добър вратар на турнира, въпреки че му бяха необходими само 14 спасявания. Аржентинецът Емилиано Мартинес трябваше да направи почти толкова само в неделя, завършвайки с рекордните 11.

„Ако всички ръкавици, които съм използвал през целия турнир, можеха да говорят, мисля, че в крайна сметка това, което щяха да ви кажат, е, че не им се е налагало да работят толкова усилено, колкото другите вратари“, каза Симон.

„Мисля, че това се дължи на всички мои съотборници, за да можем да постигнем всички тези победи“, добави той.

"Все още осмисляме всичко. Когато съдията даде последния съдийски сигнал, не почувствах никаква еуфория - беше само: „Направихме го, направихме го“. Когато стигнем в Испания, тогава ще разберем какво сме направили. Чакаме това от 16 години. Казвам на хората - насладете се и го оценете. Нищо не може да се сравни със Световното първенство", каза Симон, цитиран от "Мундо Депортиво".

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Снимки: Imago

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