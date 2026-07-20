Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

Испания е напълно заслуженият нов световен шампион. Въпреки всепризнатото огромно превъзходство, което "Ла Фурия Роха" имаше във финала срещу Аржетина, тимът на Луис де ла Фуенте трябваше да чака до 106-ата минута, за да вземе най-сетне преднина. Освен при попадението на Феран Торес, направилият блестящ мач Емилиано Мартинес трябваше още два пъти да вади топката от вратата си. Тези попадения обаче не бяха признати. Големи спорове предизвика отмененият гол на Нико Уилямс в 96-ата минута. Попадението бе анулирано заради нарушение на Микел Мерино срещу Николас Отаменди. Бранителят се хвърли на терена, след като бе застъпен леко от Микел Мерино. Това бе достатъчно за главния рефер Славко Винчич да отмени веднага гола и да отсъди нарушение, а ВАР се съгласи с решението му.

Nico Williams' goal was ruled out for a foul by Merino on Otamendi. pic.twitter.com/MvxlGcfMEZ — ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2026

Мнозина обаче не приеха този контакт за достатъчно основателен за отсъждане на нарушение. Сред тях е бившият английски рефер Марк Холси, който анализира спорните ситуации за "Сън" по време на Световното първенство.

Ето какъв е неговият прочит на ситуацията: "Съжалявам, но за мен това не е нарушение. Той (б.ред. - Отаменди) си го изпроси с начина, по който се хвърли във въздуха. И съдията отсъди пряк свободен удар. Защо, за бога, ВАР не прегледа ситуацията, не я провери внимателно и не препоръча на рефера да прегледа повторение? За мен това не е нарушение и трябваше да бъде гол за Испания".

The referee canceled Nico Williams' goal for a non existent foul😂 pic.twitter.com/Qqg1z6svxq — CR8 (@CR8charts) July 19, 2026

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Снимки: Gettyimages