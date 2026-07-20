Лидзи Вон на финала с испанец и аржентинец

Една от големите звезди на световните алпийски ски – Линдзи Вон бе сред зрителите на финала от световното първенство по футбол. Финалът на “МетЛайф” в Ню Джърси бе спечелен от Испания с 1:0 срещу вече бившия първенец на планетата Аржентина.

Вон пусна снимки в социалните мрежи, как на мача е в компанията на известни испанец и аржентинец. Линдзи се снима с Карлос Алкарас, актуална звезда в световния мъжки тенис, и Хуан Мартин дел Потро, който пък прекрати бяскавата си тенис кариера преди две години с победа над Джокович.

Преди мача Вон написа „Vamos“!

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