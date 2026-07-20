Меси получи критики за епизода с Кукурея

Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г. вече е в историята, а Испания е новият световен шампион. Въпреки че доминираха през целия мач, на шампионите от Евро 2024 им бяха нужни 106 минути, за да отбележат победния гол, дело на Феран Торес във второто продължение.

Това попадение ще остане най-запомнящият се момент от един финал, който беше далеч от драматичния сблъсък, на който станахме свидетели преди четири години в Катар.

Това обаче не беше единственият напрегнат момент в мача. Енцо Фернандес от Аржентина беше изгонен в последните минути на редовното време, след като получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу Пау Кубарси.

По-късно в мача звездата на Аржентина Меси се опита отново да изравни силите на терена, настоявайки играч на Испания също да бъде изгонен. Това се случи, след като Марк Кукурея се приближи до футболната легенда, за да говори с него, закривайки устата си.

Messi, Cucurella ağzını kapattı diyerek kırmızı istedi! pic.twitter.com/4KaG0QM5qC — Anında Gol ⚽️ (@Anindagol9) July 19, 2026

Както беше демонстрирано на няколко пъти през лятото, всеки играч, който закрива устата си с ръка, предмишница или фланелка по време на конфронтация, може да получи червен картон.

По-рано в турнира Мигел Алмирон от Парагвай и Пиеро Инкапие от Еквадор бяха изгонени за подобни провинения.

В този случай Кукурея беше видян да говори с Меси, като за кратко закри устата си, преди да свали ръката си.

Меси незабавно започна да жестикулира към съдията на мача Славко Винчич, настоявайки защитникът да бъде изгонен.

Правилата обаче гласят, че играч трябва да бъде изгонен само ако са разменени злонамерени думи, а в този случай беше преценено, че това не се е случило.

Именно затова няколко други играчи бяха забелязани да закриват устите си по време на неконфликтни разговори, често между съотборници, без това да доведе до червени картони.

Малко след момента феновете се обърнаха към социалните мрежи, за да критикуват Меси за поведението му във финала, определяйки го като дребнаво и ненужно.

Водещата на "Би Би Си Спорт" Габи Логан го описа като „отчаяние от страна на Меси“, докато Уейн Рууни коментира: „Точно така е. Аржентина играе по този начин, знаем, че това правят. Единственото, което искаш, е добро спортсменство. Беше тъжно да се види Лионел Меси да прави това.“

Джо Харт добави: „Да, изобщо не ми хареса това от Меси. Той осъзнава колко по-добри са Испания в този финал.

Друг анализатор на "Би Би Си" - Майка Ричардс, добави: „Няма кой знае какво [в това]. Той не е закрил напълно устата си, беше наполовина, нали? Не искаш да виждаш хора да бъдат изгонвани на финал на Световно първенство за такова нещо.“

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