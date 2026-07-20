Започнаха полемиките за отменения гол на Испания

Съдийският анализатор на „СЕР“ и „АС“ Итуралде Гонсалес коментира спорните моменти на финала между Испания и Аржентина. Най-дискутираната ситуация бе отмененият гол в полза на "Ла Фурия". Бившият рефер смята, че няма фаул в ситуацията, но пък допълни, че ако реферът Славко Винчич е свирил преди топката да влезе във вратата, ВАР не може да се намеси.
„Няма нищо“. ВАР също не се намеси. „Трябва да се знае дали е свирил преди или след това. Ако е свирил преди, ВАР не може да се намеси“, уточни бившият международен съдия.
Той коментира и червения картон за Енцо Фернандес: "Това е жълт картон. Удря го с коляното и има нарушение, така че трябва да бъде изгонен, защото е втори жълт картон".
Също така беше дискутирано, че Леандро Паредес, който имаше жълт картон от 52-ата минута, остана на терена след няколко нарушения, някои от които доста груби. „Не толкова заради грубостта, колкото заради натрупването, трябваше да получи още един картон“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages