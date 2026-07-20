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Започнаха полемиките за отменения гол на Испания

  • 20 юли 2026 | 00:44
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Съдийският анализатор на „СЕР“ и „АС“ Итуралде Гонсалес коментира спорните моменти на финала между Испания и Аржентина. Най-дискутираната ситуация бе отмененият гол в полза на "Ла Фурия". Бившият рефер смята, че няма фаул в ситуацията, но пък допълни, че ако реферът Славко Винчич е свирил преди топката да влезе във вратата, ВАР не може да се намеси.

„Няма нищо“. ВАР също не се намеси. „Трябва да се знае дали е свирил преди или след това. Ако е свирил преди, ВАР не може да се намеси“, уточни бившият международен съдия.

Той коментира и червения картон за Енцо Фернандес: "Това е жълт картон. Удря го с коляното и има нарушение, така че трябва да бъде изгонен, защото е втори жълт картон".

Също така беше дискутирано, че Леандро Паредес, който имаше жълт картон от 52-ата минута, остана на терена след няколко нарушения, някои от които доста груби. „Не толкова заради грубостта, колкото заради натрупването, трябваше да получи още един картон“.

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Снимки: Gettyimages

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