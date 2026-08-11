Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Левски излиза срещу казахстанския шампион Кайрат в мача реванш между двата отбора от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата на "Туркистан Арена" е начален час 18:00 и започва с първия съдийски сигнал на германеца Даниел Зиберт.

В първия мач в София преди седмица "сините" имаха тотално надмощие, но стигнаха до минимален успех с 1:0 след късен гол на Сержиньо. Съперникът на левскарите показа солидна игра в защитата, което затрудни играчите на Хулио Веласкес, но все пак излизат днес с преднина и по-големи шансове за продължаване напред.

Зверски жеги за Левски в Казахстан

Мачът няма да се играе на домакинския стадион на Кайрат в Алмати, тъй като арената е резервирана за музикален концерт. Вместо това двубоят е преместен в град Туркестан, който е разделен от пустинята Къзълкум само от река Сърдаря, което обуславя доста тежките атмосферни условия в региона по това време на годината.

Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат

От Левски вече заявиха, че не се притесняват от жегата, която се очаква на мача, но са я отбелязали като фактор.

Очакванията са, че стадионът ще бъде пълен, след като всички 7000 билета пуснати в продажба бяха изкупени от местните фенове на футбола. "Сините" също ще имат немалка подкрепа, след като стотици привъженици се впуснаха в приключението да стигнат до Казахстан.

Победителят от двойката ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК в битка за директно влизане в основната фаза на най-комерсиалния футболен турнир на Стария континент.



Загубилият пък ще се премести в Лига Европа, където ще се бори с победителя от двойката ПАОК - Андерлехт за влизане в основната фаза на турнира. Сигурното към момента е, че в най-лошия случай Левски ще играе в същинската надпревара на Лигата на конференциите.

Майкон замина с Левски

По отношение на състава добрата новина за Хулио Веласкес е, че Майкон отново е на линия. Бразилецът пропусна първия мач с Кайрат, както и двубоя с Локомотив (Пловдив).



Той обаче е възстановен от травмата, която имаше и ще бъде на разположение на испанеца. Все пак в тима има някои сериозни липси в лицето най-вече на Акрам Бурас, който се утвърди като важна част от халфовата линия на "сините", но получи травма по време на двубоя със Септември. Мустафа Сангаре пък продължава да има проблеми, а извън строя от доста време са Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем.

Левски има смесени чувства от гостуванията си в Казахстан. Освен днешния мач "сините" на два пъти са се изправяли срещу тимове от далечната страна.



През 2003 година съставът от "Герена" не среща проблеми с Атирау и го побеждава с 4:1 като гост в мач за Купата на УЕФА и подпечата успеха с 2:0 на "Георги Аспарухов". Не така стоят нещата при другия сблъсък с казахстанци. През 2013 година Левски се изправя срещу Иртиш за Лига Европа, като след 0:0 в София "сините" губят с 0:2 в далечен Павлодар за един от неприятните си спомени от турнирите на Стария континент.

За да стигне до днешния мач Левски елиминира два съперника - Борац (Баня Лука) от Босна и Херцеговина в първия кръг - 1:1 като гост и 4:0 на реванша на "Герена" и Универститатя (Крайова) - 1:0 като домакин и 2:2 в Румъния. Кайрат от своя страна също се справи с два противника - Сутиеска от Черна гора с 2:1 като домакин и 2:0 като гости и след това след дузпи срещу Омония от Кипър.

Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)

КАЙРАТ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Туркестан Арена"

Главен съдия: Даниел Зиберт

Начало: 18:00 часа

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