Сака вкара гол номер 300 на Мондиала

Букайо Сака се превърна в топреализатора до почивката на малкия финал между Англия и Франция на Мондиал 2026 със своите две попадения, благодарение на които “трите лъва” се оттеглиха на почивката с преднина от 4:0.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Първият от двата гола бе особено специален, тъй като той бе под номер 300 на световните футболни финали, които се провеждат в САЩ, Канада и Мексико.

Мачът за третото място може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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