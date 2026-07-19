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Ясно е кога ще започне ерата "Зидан" в националния отбор на Франция

  • 19 юли 2026 | 10:22
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Зинедин Зидан официално ще започне работа като национален селекционер на Франция на 1 септември, съобщава "Екип". Тази нощ Дидие Дешан за последно води "петлите" в зрелищния мач срещу Англия за третото място на Мондиал 2026. Франция загуби с 4:6, а след срещата Футболната федерация на страната благодари на Дешан, който 14 години бе начало на отбора. Самият президент на Франция Еманюел Макрон също благодари на бившия полузащитник с публикация в социалните мрежи.

Според "Екип" датата 1 септември е била избрана от двете страни за начална в договорите на Зидан и неговия щаб с федерацията. Все още обаче не е ясно кога ръководителите на френския футбол ще обявят официално новината.

В края на септември и началото на октомври "петлите" трябва да изиграят четири мача в Лигата на нациите, като това ще са първите ангажименти на Зидан като национален селекционер. Дебютът му трябва да бъде на 25 септември в гостуването на Турция.

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