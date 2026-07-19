С десетия си гол Мбапе направи нещо, което само трима преди него са вършили

Килиан Мбапе се разписа на два пъти срещу Англия в малкия финал на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което официално оформи голмайсторската си сметка на настоящия шампионат на планетата на цели десет попадения.

Така французинът стана едва четвъртият футболист на едно Световно първенство с двуцифрен брой голове.

Преди него за последно това стори Герд Мюлер със Западна Германия на Мондиал 1970 в Мексико, като той след това не успя да се разпише повече.

Първият играч, който въобще прави подобно нещо, е Шандор Кочиш с Унгария на Мондиал 1954 в Швейцария, като той стига до 11 попадения.

Най-резултатният в това отношение е с 13 гола и това е друг французин в лицето на Жюст Фонтен, който помага на “петлите” на Мондиал 1958 в Швеция да спечелят бронзовите медали.

Малкият финал между Англия и Франция, както и всички 104 мача от Мондиал 2026, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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