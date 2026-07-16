Усман Дембеле е чел конско на съотборниците си на полувремето с Испания

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е взел думата в съблекалнята на Франция на полувремето на полуфинала на Мондиал срещу Испания, за да изрази недоволството си от играта на тима. За това съобщава "Екип".

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Във вторник вечер „петлите“ губеха с един гол на почивката след точно изпълнена дузпа от Испания. В опит да мотивира съотборниците си, Дембеле е отправил критики към пресата, която отборът е упражнява, като е обясил, че я намира за "некоординирана".

Alors que l'équipe de France était menée d'un but par l'Espagne, Ousmane Dembélé a pris la parole dans le vestiaire à la mi-temps de la demi-finale ➡️ https://t.co/WTdzH7BCJr pic.twitter.com/3yaOEjhoED — L'Équipe (@lequipe) July 16, 2026

Изказването му обаче е подразнило някои от неговите съотборници, които са останали с впечатлението, че Дембеле се ядосва само когато самият той изпитва трудности, а не при други обстоятелства.

Франция изоставаше на почивката след гол от дузпа на Микел Оярсабал в 22-ата минута. След подновяването на играта „петлите“ не успяха да променят развоя на мача и допуснаха втори гол малко преди изтичането на час игра, дело на Педро Поро в 58-ата минута.

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Франция ще играе мач за третото място срещу Англия в полунощ българско време, докато Испания ще се изправи срещу Аржентина във финала в неделя вечер от 22:00 часа.

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Снимки: Imago