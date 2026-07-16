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Усман Дембеле е чел конско на съотборниците си на полувремето с Испания

  • 16 юли 2026 | 14:03
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Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е взел думата в съблекалнята на Франция на полувремето на полуфинала на Мондиал срещу Испания, за да изрази недоволството си от играта на тима. За това съобщава "Екип".

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Във вторник вечер „петлите“ губеха с един гол на почивката след точно изпълнена дузпа от Испания. В опит да мотивира съотборниците си, Дембеле е отправил критики към пресата, която отборът е упражнява, като е обясил, че я намира за "некоординирана".

Изказването му обаче е подразнило някои от неговите съотборници, които са останали с впечатлението, че Дембеле се ядосва само когато самият той изпитва трудности, а не при други обстоятелства.

Франция изоставаше на почивката след гол от дузпа на Микел Оярсабал в 22-ата минута. След подновяването на играта „петлите“ не успяха да променят развоя на мача и допуснаха втори гол малко преди изтичането на час игра, дело на Педро Поро в 58-ата минута.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Франция ще играе мач за третото място срещу Англия в полунощ българско време, докато Испания ще се изправи срещу Аржентина във финала в неделя вечер от 22:00 часа.

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Снимки: Imago

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