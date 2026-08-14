Легендата Чиро Имобиле окачи бутонките на стената

Бившият италиански национал Чиро Имобиле обяви, че се оттегля от футбола. Новината бе разпространена от пресслужбата на ФК Париж, за който нападателят игра от февруари насам.
Официално: Имобиле ще играе в Париж
„Това е труден момент за мен. Обичах пътешествието си с цялото си сърце, но искам да бъда честен със себе си. Решението не е лесно, но е време да си почина и да прекарам време със семейството си“, коментира Имобиле.
36-годишният италианец игра още за Ювентус, Торино, Дженоа, Лацио, Болоня, Борусия Дортмунд, Севиля и Бешикташ. С “римските орли” Чиро Имобиле спечели Купата на Италия и две Суперкупи на страната. Нападателят е водещият реализатор на Лацио за всички времена с 207 гола. Той спечели и Суперкупата на Турция при престоя си край “Босфора”.
Имобиле изигра 57 мача с националната фланелка на Италия, отбелязвайки 17 гола и давайки 8 асистенции, като със “Скуадра Адзура” вдигна трофея на Евро 2020.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google