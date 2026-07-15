Лоша новина от Барселона накара Ямал бързо да изтрезнее

Тази нощ е извършен опит за обир в къщата на Ламин Ямал в Есплугес де Льобрегат (Барселона), който е бил осуетен благодарение на бързата реакция на частната му охрана. Охранителите са забелязали на камерите двама маскирани мъже, покатерени на стената, преди те да избягат и да бъде уведомена каталунската полиция „Мосос д'Ескуадра“.

Според информация на вестник „Ла Вангардия“ опитът за обир е станал през нощта, само няколко часа след като Ламин Ямал участва в победата на Испания над Франция, която осигури на отбора място на финала на Световното първенство.

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Служителите от частната охрана на играча са забелязали двама маскирани мъже, които са се опитвали да проникнат в имота, и са активирали протокола за извънредни ситуации.

Силите на „Мосос д'Ескуадра“ са пристигнали на адреса и са започнали производство за опит за грабеж. Междувременно отделът за криминални разследвания анализира записите от камерите, за да се опита да идентифицира заподозрените.

Инцидентът се случва на фона на няколко скорошни обира в същия жилищен комплекс и на дейността на организирани групи, които обикалят Европа, насочвайки се към домовете на футболисти. Те са привлечени от техните колекции от бижута и часовници, като например скъпите аксесоари, които играчът на Барселона показва в социалните мрежи.

Имотът, който е добре познат на медиите, тъй като преди е принадлежал на Жерард Пике и Шакира, отново привлече вниманието, след като испанският национал публично показа имението във видео от типа „обиколка на къщата“ малко преди да замине за Световното първенство.

През февруари Пау Кубарси и Жоан Гарсия станаха поредните жертви на вълната от обири в домовете на играчи на Барселона в района. В случая на централния защитник крадците са се възползвали от факта, че младият играч е бил на тренировка след коледната ваканция, за да влязат в дома му в Баш Льобрегат и да задигнат, наред с други вещи, и скъп часовник. Дни по-късно вратарят претърпя подобно нападение, докато беше в Саудитска Арабия за мачовете за Суперкупата. Нарушителите са откраднали бижута и пари в брой, след като са задействали алармата на къщата му.

И при двата инцидента плячката е била на стойност около 6000 евро, а „Мосос д'Ескуадра“ са започнали отделни разследвания чрез отдела за криминални разследвания. Първоначалните данни обаче сочат, че не става въпрос за една и съща група, действала и при двата обира.

Yamal makes sure to celebrate with his family after reaching the World Cup final ❤️🙌 pic.twitter.com/5Em3lTXWn4 — LiveScore (@livescore) July 15, 2026

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