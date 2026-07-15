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Испански национал възхитен от героя Педро Поро, който го заби на пейката

  • 15 юли 2026 | 11:05
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Испанският национал Маркос Йоренте се радва за съотборника си Педро Поро, който го извади от стартовия състав на Испания за Мондиала. Играчът на Атлетико Мадрид стартира турнира като титуляр, но постепенно беше изместен от този на Тотнъм. Поро даже снощи вкара втория гол при победата над Франция с 2:0 на полуфинала.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Педро Поро има фантастично Световно първенство. Имаме страхотни отношения и аз съм много щастлив за него. Той е прекрасен човек и се радвам, че всичко върви по начина, по който той иска. Той изигра фантастичен мач – и не само заради гола. Беше чудо“, заяви Йоренте, цитиран от БТА.

Футболистът отговори и на оплакванията на френския отбор относно съдийството на полуфиналния мач.

„Не ме интересува. Спечелихме, защото бяхме по-добри. Не знам, те имат нужда от нещо, за което да се хванат“, добави той.

На финала Испания ще играе с победителя от мача между Аржентина и Англия, който е тази вечер от 22:00 часа българско време.

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